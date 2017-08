Incendies dans le Sud-Est: De nouveaux départs de feu et un risque très sévère

Illustration: un pompier français. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Cet été 2017 n’est pas de tout repos pour les soldats du feu, rythmé par de nombreux incendies dans le sud est de la France. De nombreux départements de la région sont classés en risque sévère. Les pompiers appellent donc à la plus grande prudence.

Début d’incendie près des Gorges du Verdon. Un feu s’est déclaré ce vendredi en milieu de journée à Rougon, a déclaré la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence à 20 Minutes, confirmant une information de France 3. Plusieurs hectares seraient déjà partis en fumée dans cette commune proche des Gorges du Verdon. Les sapeurs-pompiers sont sur place pour tenter d’éteindre les flammes, aidés de Canadairs. Le secteur est très fréquenté en cette période touristique.

Une centaine d’hectares partis en fumée en Corse. Un important incendie est en cours dans le Cap Corse. Selon une information de Corse Matin, les premières flammes auraient été aperçues aux alentours de minuit sur la commune d' Ogliastro, en Haute-Corse, plus précisément au lieu-dit San Michele. Le feu a ensuite gagné la commune d' Olcani. L’incendie a parcouru une centaine d’hectares. Près de 180 pompiers luttent actuellement contre les flammes. Avec le Var, la Haute-Corse est le deuxième département où le risque d’incendies est particulièrement important ce vendredi, comme le rapporte Météo France. La Direction générale de la sécurité civile et le préfet de la zone de défense et de sécurité sud recommandent une grande prudence en raison d’un fort danger d’incendies consécutif à une très forte sécheresse de la végétation et aux très fortes rafales de mistral prévues.

A Aumelas, dans l’Hérault, une cinquantaine de pompiers mobilisés tôt dans le matin. Ce vendredi, vers 7 heures, un feu de garrigue s’est produit sur le plateau d’Aumelas dans l’Hérault, rapporte Midi Libre. Pendant une heure et demie, une cinquantaine de pompiers ont lutté contre les flammes. Les flammes ont ravagé deux hectares de garrigue.

Un important incendie à Port-de-Bouc, les pompiers sur le qui-vive. Ce vendredi à 18 h 20, un feu s’est déclaré sur la commune de Fos-sur-Mer. Les 200 soldats du feu présents ont réussi à le fixer vers 22 h 20. Il menaçait une trentaine d’habitations et a parcouru une quarantaine d’hectares. En cette journée où le risque est très sévère, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône sont sur le qui-vive. Pas moins de 2.100 pompiers sont mobilisés face aux risques de feux de forêt.