Bouches-du-Rhône: Un homme soupçonné d'avoir volontairement provoqué 16 incendies en garde à vue

Illustration d'un pompier intervenant sur un incendie (illustration). — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Selon la direction départementale de la sécurité publique, un homme soupçonné d’avoir provoqué 16 incendies entre les 25 mai et 24 juin 2017 dans les communes d’Istres et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) a été interpellé et placé en garde à vue le 9 août dernier.

Cette même source précise que ce suspect, originaire de la commune de Fos-sur-Mer, qui a reconnu avoir allumé 16 départs de feux, qui ont brûlé 120 hectares, est présenté vendredi au procureur de la République d’Aix-en-Provence. Dix voitures avaient également brûlé.