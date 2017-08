Incendie: Sébastien Lecornu et Brune Poirson vont annoncer une aide de l’Etat

INCENDIES Les secrétaires d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire Sébastien Lecornu et Brune Poirson sont à la Croix-Valmer ce jeudi…

Le paysage ravagé par les flammes à la Croix-Valmer. — Valery HACHE / AFP

Les deux secrétaires d’Etat viennent dans le Var à la suite des violents incendies survenus en juillet.

Ils vont annoncer une aide de l’Etat pour la reconstitution du milieu naturel.

Après les violents incendies qui ont ravagé le Sud-Est ces dernières semaines, les secrétaires d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire Sébastien Lecornu et Brune Poirson viennent ce jeudi dans le Var. Sébastien Lecornu a fait le déplacement dès mercredi, il s’est rendu mercredi au centre opérationnel du Cross Med, puis au village des tortues à Carnoules. Brune Poirson doit le rejoindre dans la matinée.

Visite du Village des Tortues avec les vétérinaires qui œuvrent à la préservation de la tortue d'Hermann #biodiversite pic.twitter.com/foRqzvINnN — Sébastien LECORNU (@SebLecornu) August 9, 2017

La journée des deux secrétaires d’Etat débutera par la présentation de la stratégie de gestion du cordon littoral des Vieux Salins. Suivra un échange sur la préservation du double tombolo (deux cordons de sable et d’alluvions) de la presqu’île de Giens, qui la relie au continent. Ils visiteront ensuite l’entreprise Mini Green Power avant de se rendre à la Croix-Valmer. Ce sera le temps fort de la journée puisque Brune Poirson et Sébastien Lecornu y présenteront des actions de restauration écologique sur le site naturel de Port-Cros. Un site naturel qui a été très fortement impacté par les incendies, dont les conséquences se font ressentir sur la faune et la flore.

Soutien financier

A cette occasion, ils rencontreront les personnels du conservatoire du littoral et du parc naturel de Port-Cros qui sont déjà à pied d’œuvre pour la reconstitution du milieu naturel. Une reconstitution du milieu naturel absolument essentiel pour la préservation d’espèces menacées comme la tortue d’Hermann ou certains lézards, durement touchés pendant les incendies.

Campagne d'information à destination des Varois et des touristes sur la prévention des #incendies au Village des Tortues pic.twitter.com/TkQFX10645 — Sébastien LECORNU (@SebLecornu) August 9, 2017

A cette occasion, les deux secrétaires d’Etat vont annoncer, selon leur attaché de communication, un soutien financier de la part de l’Etat afin d’accompagner la sécurisation des sentiers et la restauration du milieu naturel. Toujours dans ce sens, ils vont également annoncer la pérennisation du contrat de certaines personnes. Des personnes chargées de mener des études sur les conséquences des incendies, et sur la reconstitution du milieu naturel. D’autres contrats, de personnes œuvrant à protéger les espaces naturels, seront également reconduits. Brune Poirson et Sébastien Lecornu devraient également consacrer un moment à sensibiliser les touristes sur les risques d’incendies.

