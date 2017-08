Corse: Fatigués, inquiets et en colère, les pompiers écrivent une lettre ouverte aux habitants et aux incendiaires

Le feu menaçait des habitations dans la périphérie de Biguglia (nord de la Corse), le 24 juillet 2017. — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Alors que les incendies font rage depuis plus d’un mois un peu partout en Corse, les sapeurs-pompiers de l’île de beauté ont adressé une lettre ouverte aux habitants et aux incendiaires afin d’exprimer leur fatigue, leur colère, leurs inquiétudes. Ils lancent un appel à la population et alertent également sur la tournure dramatique que pourrait prendre le départ de nouveaux incendies.

« Devant les conditions météorologiques actuelles, tenant compte de la recrudescence des mises à feux dévastatrices de ces derniers jours, les sapeurs-pompiers de la Haute-Corse tiennent à exprimer leur révolte, leur inquiétude et actionnent la sirène pour que chacun entende, mesure, comprenne et agisse.

​Soumis à une pression constante et interminable, nous vous alertons sur notre écœurement, notre épuisement, notre surexposition humaine et matérielle et pour vous faire prendre conscience que nous sommes en danger. Nous les intervenants, mais également les citoyens, les résidents et les touristes. Nous sommes en danger car même le moindre départ de feu insignifiant peut aujourd’hui prendre des tournures dramatiques, il peut tout détruire et il peut tuer. (...)

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de vos nombreux témoignages de soutien et de solidarité. Mais au-delà, aidez-nous à faire en sorte que la pression ne soit pas seulement supportée par les acteurs de la sécurité civile, par les élus de proximité et les populations. La pression doit changer de camp, elle doit peser sur ceux qui détruisent la Corse par le feu et qui préparent les catastrophes induites, des dégâts des eaux de l’automne. (...)

Enfin, à 48 heures d’un coup de vent nous lançons un appel à toute la population, bienveillante à notre endroit depuis toujours : Nous avons besoin de vous. Votre rôle dans la surveillance active et la dissuasion des incendiaires reste irremplaçable, essentiel particulièrement dans une société de citoyens engagés et responsables que nous appelons tous de nos vœux ».

