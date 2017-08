Bouches-du-Rhône: Un corps découvert momifié dans du sel

A.M.

Selon une information de la Provence, des promeneurs ont découvert un corps momifié dans le sel. La découverte a été faite mercredi en fin de journée, au bord de l’étang de Lavalduc, à Martigues ( Bouches-du-Rhône). La dépouille, entièrement recouverte de sel, a finalement été récupérée ce jeudi avec beaucoup de difficultés, selon le quotidien.

Si les enquêteurs pensaient être sur la piste d’une octogénaire disparue au début de l’année, les investigations menées les orienteraient plutôt vers le corps d’un homme. Une autopsie sera réalisée vendredi matin pour déterminer la cause de ce décès et apporter plus d’informations sur l’identité de la victime.