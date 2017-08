EN DIRECT. Ostende-OM: Pas de blague! Marseille joue son avenir européen... Suivez le match à partir de 20h45

19h30 : Un peu de lecture

Apparemment, c’est l’actu foot du jour… Un certain Neymar Jr serait sur le point de signer au PSG. Et ce serait un super nouvelle pour le foot français, y compris pour l’OM… On a ressorti nos cours d’éco et on a passé deux-trois coups de fil pour vérifier ce cliché. Et c’est pas si sûr. Je vous laisse bouquiner ça tranquillement, en attendant le coup d’envoi :