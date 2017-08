Incendies dans le Sud-Est: Nouveaux départs de feux à Istres et dans les Alpes-Maritimes

Illustration d'un feu, ici à Martigues. — Pompiers 13

Un important incendie s’est déclaré à Lavalduc près d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône peu avant 15h. De 15 à 20 hectares sont déjà partis en fumée, et le feu continuerait de prendre de l’ampleur. 200 pompiers sont actuellement sur place, épaulés par plusieurs canadairs et un hélicoptère bombardiers d’eau.

Des riverains sont en cours d’évacuation. La D5 est coupée entre le rond-point du Ranquet et le chemin de la Cabanne noire. L’usine de traitement des eaux usées de la station d’épuration a subi quelques dégâts, selon la Provence.

#feu #Istres plus de 200 #pompiers engagés. Fermez portes et fenêtres beaucoup de fumées sur la ville pic.twitter.com/8RuiWhdfLB — Pompiers 13 (@SDIS13) August 1, 2017

Un autre feu entre Aix-en-Provence et Eguilles qui s’est déclaré cet après-midi n’évolue plus. Sept hectares ont brûlé.

Dans les Alpes-Maritimes aussi un important feu s’est déclaré cet après-midi, entre Spéracèdes et Cabris. 260 sapeurs-pompiers sont mobilisés, assistés par quatre canadairs et trois hélicoptères bombardier d’eau.

L’incendie de ce matin, dans le massif de La Croix des Gardes, à Cannes, est éteint. 5.000m2 de broussailles sont partis en fumée. Le feu à nécessité l’intervention d’une soixantaine de marins-pompiers, ainsi que cinq largages d’hélicoptère bombardier d’eau.