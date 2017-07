Var : Il se fait arracher le bras par une machine agricole… et se le fait réimplanter trois heures après

A.M.

MEDECINE Un homme de 32 qui s’est fait arracher le bras par une machine agricole dans le Var a pu être réimplanté seulement trois heures et demie après l’accident…

Illustration. Marseille le 6 février 2013 - Le centre du SAMU à l ' hôpital de la Timone — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Nos confrères de Var-Matin relate l’histoire d’Abdelkarim, un Avignonnais de 32 ans, qui s’est fait arracher l’avant-bras par une machine agricole, le 21 juillet dernier dans le Var. Seulement trois heures et demie après l’accident, l’homme se faisait réimplanter son avant-bras à l’hôpital de la Timone à Marseille.

Alors qu’il travaillait sur une machine à remodeler la tôle, son gant s’est coincé et c’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte de la situation. Ses collègues ont le réflexe de placer l’avant-bras mutilé dans le congélateur de l’entreprise, puis le Samu intervient rapidement.

Abdelkarim est transporté à l’hôpital de la Timone à Marseille en hélicoptère, l’avant-bras fait le voyage dans un kit en glace. L’opération de réimplantation débute trois heures et demi seulement appert l’accident et Abdelkarim n’en croit pas ses yeux à son réveil. L’opération semble d’être bien déroulé mas le pronostic fonctionnel ne pourra pas être établi avant trois à six mois selon André Gay, le chirurgien qui l’a opéré.