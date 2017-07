Marseille: Prison ferme pour le chauffard du Tour de France

Marseille 21 OCTOBRE 2015 Illustration police — Amandine Rancoule / 20 Minutes

Selon la Provence, l’homme qui avait foncé sur un barrage de police lors du Tour de France à Marseille a été condamné à 18 mois de prison ferme.

Le 22 juillet dernier, vers 7h35, un véhicule avait percuté de plein fouet une rangée de barrière métallique rue Mermoz, dans le 8e arrondissement. Il avait ensuite pris la contre-allée de l’avenue du Prado avant de défoncer deux nouvelles rambardes. Un scénario qui avait obligé les policiers à mettre en joue le conducteur, lui ordonnant de s’arrêter.

>> A lire aussi : Marseille: Il tue son dealer pour une centaine d’euros

Il s’était finalement arrêté net deux mètres avant le barrage, à cause d’un pneu crevé. Le conducteur, un Marseillais de 49 ans, voulait simplement déposer un ami à son domicile, et n’aurait pas eu conscience de la présence d’un barrage. La cause plus certaine, un taux d’alcoolémie d’1.33 grammes d’alcool par litre de sang. Un mandat de dépôt a été prononcé lors de sa comparution immédiate.