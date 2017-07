Incendies dans le Sud-Est: Le feu toujours actif à Artigues, trois personnes présentées à un juge dans les Bouches-du-Rhône

Le feu d'Artigues a parcouru plus de 1.700 hectares — LILIAN AUFFRET/SIPA

A Artigues, le feu se poursuit. Le feu n’est toujours pas fixé à Artigues, dans le Var, où plus de 1.700 hectares sont déjà partis en fumée. Les moyens déployés restent importants puisque près de 500 pompiers sont toujours mobilisés. Deux hélicoptères bombardiers d’eau et deux trackers sont sur place. Il y a de très nombreuses reprises de feu à cause des températures élevées et du vent toujours violent. Des bulldozers sont à l’action pour créer des saignées, et ainsi éviter toute propagation.

Deux feux fixés dans le Var. A Bormes-les-Mimosas et à la Croix Valmer, les feux sont fixés. Ils ont respectivement détruit 1.600 et 500 hectares. 438 sapeurs pompiers, sur le premier, et 34 sapeurs pompiers, sur le second, restent mobilisés sur place. Un pompier a été légèrement blessé dans la nuit à Bormes-les-Mimosas, portant le total à 12 blessés dans le Var depuis le début des incendies.

Interpellations dans les Bouches-du-Rhône. Trois personnes ont été présentées ce vendredi matin au parquet d’Aix-en-Provence en vue d’une mise en examen dans le cadre des incendies dans les Bouches-du-Rhône.

La justice suspecte deux mineurs de 16 et 17 ans dans le cadre de l’incendie de Carro, près de Martigues où 163 hectares ont brûlé ainsi que plusieurs bungalows. Ils ont été déférés au parquet par la direction départementale de la sécurité publique, où ils étaient en garde à vue depuis mercredi matin.

Le troisième individu, âgé d’une quarantaine d’années, est soupçonné d’être à l’origine du feu de Peynier où une centaine d’hectares a brûlé.

Depuis le début de la semaine plus de 7.000 hectares ont brûlé dans le sud est de la France et en Corse.

