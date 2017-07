OM-Ostende: Valère Germain au top, Steve Mandanda piégé... On analyse le match des recrues du mercato

Ne sont-ils pas beaux ? — Photos : AFP / Montage maison

Valère Germain a été époustouflant pour son premier match officiel avec l’OM.

Pour son retour au Vélodrome, Mandanda encaisse deux buts, dont un lob.

Luiz Gustavo et Adil Rami ont signé de bonnes perfs, même s’ils doivent encore trouver leurs marques…

Une première au Vélodrome, ça peut faire bizarre. Surtout quand il est bouillant et blindé (46.519 spectateurs, en plein juillet). Bon, quand on voit le pedigree des quatre recrues de l’OM titulaires ce jeudi soir, on se dit que ce n’est pas la pression qui va les paralyser. Il n’empêche que nos trentenaires (ou presque, pour Germain) très expérimentés ont connu des destins variés lors de la victoire de l’OM (4-2) face à Ostende, en troisième tour préliminaire de Ligue Europa.

Valère Germain : difficile de faire mieux. Six occases, trois buts et une transversale. Et un ballon repoussé par le goal qui finit au fond via Sanson. Quand il jouait à Nice et Monaco, Valère Germain notait que le Vélodrome lui réussissait pas mal. Ça marche encore mieux avec le maillot blanc et bleu sur les épaules.

On le sait modeste, il n’a pas failli à sa réputation au moment de commenter cette énorme performance : « C’est très bien de démarrer comme ça/Je salue les passeurs qui ont enchaîné les caviars/J’aurais pu marquer encore plus. » Comme souvent avec lui, ce sont les coéquipiers qui en parlent le mieux. « C’est un grand attaquant », a glissé Maxime Lopez, surfant sur l’expression préférée des supporters et consultants, en cette période de mercato.

#OMKVO germain sa clause libératoire elle et à 300 millions rien à foutre de votre neymar on a germain #OM — Dingrie (@dingrie94270) July 27, 2017

(400 millions même)

Le néo-capitaine de l’OM Dimitri Payet nous a lui beaucoup fait rire avec cette décla pleine de fraîcheur (et de bon sens, et de vérité) :

Quand il y en a un qui la met au fond, c’est plus facile, le foot ! C’est pour ça qu’ils coûtent cher. Même si celui-là, on ne l’a pas payé si cher (rires)»

Steve Mandanda : un retour à la maison contrasté. L’ovation d’un Vélodrome à moitié vide, à son entrée pour l’échauffement, nous fait faire cette réflexion : « Le foot, ce n'est pas juste des montages financiers pour faire venir un mec pour 220 millions. » C’est aussi de jolies histoires, celle de Mandanda avec l’OM en est une. Malheureusement, le nouveau chapitre n’a pas commencé parfaitement.

Il Fenomeno a encaissé deux buts, un pénalty (il pourra remercier son pote Florian Thauvin, auteur d’une faute stupide) et un lob splendide de Musona. On voulait bien sûr lui demander s’il se sentait coupable, mais on l’a loupé lors de son passage en zone mixte (où il n’a pas été interrogé sur le sujet). Retentant notre chance un peu plus tard, on a pris un gros vent. Mais un vent souriant, alors tout va bien.

Je vous jure que j'avais des frissons en début de 2eme MT. J'étais tellement content de revoir Mandanda à la maison 😃 — Petit Fada (@PetitFada) July 27, 2017

« Je pense qu’il ne dira pas que c’était une bonne soirée », a répondu à sa place son entraîneur Rudi Garcia, qui « sinon [l’a] trouvé bien » et rappelle « qu’Hiroki (Sakai) et Adil (Rami) auraient dû intervenir plus tôt » sur le lob. Rappelons aussi que Mandanda a plusieurs fois sauvé la baraque, notamment à la 56e. Ah que c’est dur de juger un gardien…

Adil Rami et Luiz Gustavo : solides, mais peut-être discrets. Avec le recrutement du Brésilien Luiz Gustavo, l’OM a fait venir un patron pour son milieu de terrain. Ce jeudi soir au Vélodrome, on a carrément pigé l’idée, mais on est quand même un peu restés sur notre faim, la faute peut-être à un souci tactique : « Le placement de leur 10 nous a embêtés en première période et nos lignes étaient très étirées », juge Rudi Garcia.

Gustavo a aussi perdu le ballon qui abouti sur le premier but. Attention, ça ne fait pas de cette première prestation un échec, loin de là : Gustavo a montré sa grande technique et son sens du placement… Il doit sans doute trouver sa place dans le onze marseillais pour mieux se coordonner avec ses défenseurs centraux.

Luiz Gustavo c'est le taulier que tu n'avais plus depuis longtemps à l'OM. Même s'il n'est pas à plein régime, il donne le tempo #OMKVO — Christopher Lecoq (@Chris_Lecoq) July 27, 2017

Ah, la défense de l’OM… Est-on reparti pour une saison à discuter de la faiblesse de l’arrière-garde un match sur deux ? Le mercato est encore long, donc on espère que non. Mais il est clair que le côté gauche (Rolando - Evra) s’est montré particulièrement friable ce jeudi, face à de pourtant modestes Belges. Sans pouvoir boucher tous les trous tout seul, Adil Rami a rendu une copie propre. Très costaud dans les duels, Monsieur Pamela Anderson (enfin peut-être) a fait preuve d’efficacité. Il a même failli marquer sur coup de pied arrêté… Mais tout le monde n’est pas Valère Germain devant le but.