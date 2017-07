Incendies dans le Sud-Est: Réintégration des habitations à Bormes-les-Mimosas, reprise de feu à Carros et à Artigues

Evacuation des habitants et des vacanciers de Bormes les Mimosas dans le sud de la France ou le feu a repris a plusieurs endroits. Les sapeurs pompiers tentent de proteger les habitations des flammes. — SIPA

Réintégrations des habitations à Bormes-les-Mimosas. François Arizzi, le maire de Bormes-les-Mimosas dans le Var, les forces de gendarmeries et les sapeurs-pompiers, ont autorisé l’accès aux habitations de manière séquencée.

Une première vague de départ échelonné à partir de 16h30

- à Bormes-les-Mimosas : le gymnase Pierre Quinon et le collège Frédéric

Mistral

- à La Londe-Les-Maures : la salle Yann Piat

Puis dans un second temps,

- à Bormes-les-Mimosas : l’école de voile, la salle des fêtes

- au Lavandou : la salle du COSEC

Le départ des caravanes est reporté afin de fluidifier la circulation.

Le feu est fixé et maitrisé par les pompiers. ll a parcouru environ

1600 ha. 581 sapeurs-pompiers sont engagés.

Le feu d’Artigues repart, d’importants moyens mobilisés. Depuis la fin de matinée le feu d’Artigues est reparti. D’importants moyens sont mobilisés pour éviter que le feu ne franchisse le vallon du Piesgros situé entre les communes de Seillons et Brue-Auriac. Un dash et deux canadairs prêtent mains fortes aux 480 pompiers toujours sur place. 1.700 hectares ont déjà brûlé.

Reprises de feu en cours à Carros 70 SP @sdis_06 3HBE sur place.

Laissez libre les accès aux services de secours. pic.twitter.com/pI5V437sTS — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) July 27, 2017

Le feu de Carros, dans les Alpes-Maritimes, s’est réactivé. A Carros, où 70 hectares avaient brûlé lundi, le feu est reparti. 70 sapeurs pompiers sont actuellement sur place, ainsi que trois hélicoptères bombardiers d’eau. Le but est de tenter de noyer le plus vite possible l’incendie pour éviter une propagation à cause du vent, toujours très virulent dans la région.

