EN DIRECT. OM-Ostende: Marseille démarre en trombe! But de Valère Germain à la 2e minute...

20h40: Ça monte en pression là. Le stade se remplit sérieusement, on sera plus de 40.000 ce soir au Vélodrome ! Pas mal pour un match en plein été face à Ostende. Et surtout que la partie haute du virage sud est fermée… L’OM a sanctionné les South Winners pour « débordements pyrotechniques » lors du match contre Bastia. Evidemment ça ne plaît pas aux supporters. « La LFP a encore frappé ? Non, la direction s’en est chargée » : voilà la banderole des Ultras.