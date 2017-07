VIDEO. Incendies dans le Sud-Est: «C'est la cinquième année la plus sèche dans les trente dernières années»

Le feu à la Croix-Valmer dans le Var qui continue de progresser. — Valery HACHE / AFP

Des départs de feu aux quatre coins de la région Paca, du Vaucluse au Var en passant par les Bouches-du-Rhône. Ce mercredi, les sapeurs-pompiers du sud de la France sont constamment sollicités. La faute notamment aux conditions météo. Et selon Mathieu Panizzon, prévisionniste de Météo France, le vent pourrait compliquer les choses…

Comment expliquer ces multiples départs de feu en région Paca ?

Nous sommes face à une combinaison de vent et de chaleur, dans un contexte de sécheresse important. Il y a eu peu de précipitations depuis le mois de mai. Il s’agit de la cinquième année la plus sèche dans les trente dernières années. Le déficit de pluie enregistrée au printemps est préjudiciable car cela rend les végétaux encore plus fragiles. Et le vent a un effet catalyseur sur les incendies.

Va-t-on vers une accalmie du mistral ?

Les pompiers vont pouvoir bénéficier d’une période d’accalmie mais elle sera courte. Actuellement dans les Bouches-du-Rhône et l’ouest du Var, le mistral souffle avec des rafales de 70 à 90 km/h jusqu’à ce soir 23 heures. Puis, il va y avoir une baisse en deuxième partie de nuit. Ce sera un peu plus calme demain matin, mais les rafales vont reprendre dans tout le Var et les Bouches-du-Rhône demain après-midi. Il faudra notamment surveiller le littoral varois, entre La Ciotat et Bormes-les-Mimosas, où des rafales jusqu’à 50 km/h sont prévues. Il faudra attendre la journée de samedi pour retrouver un peu de calme.

Et quid de la pluie qui manque tant aux soldats du feu ?

Malheureusement, nous n’avons aucun signal de pluie dans les sept prochains jours. Et même, la semaine prochaine, de fortes chaleurs vont se faire sentir…