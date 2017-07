EN DIRECT. Incendies dans le Sud-Est: 10.000 personnes évacuées à Bormes-les-Mimosas, le feu est fixé à Martigues

9h55: Un feu s’est déclaré à Martigues

Un départ de feu s’est déclaré ce matin, à 4h44 dans le vallon de Bonnieu sur la

commune de Martigues menaçant directement le village de Carro. Le CODIS a

immédiatement dépêché sur les lieux 70 véhicules et 200 sapeurs-pompiers. Le

feu a parcouru une quarantaine d’hectares de pinède. Les sapeurs-pompiers ont

assuré la protection d’une centaine d’habitations (dont la résidence de tourisme

« le cap bleu » et le camping « Hippocampe ») et procédé à la mise en sécurité

d’une centaine de résidents dont une trentaine rassemblée dans une salle ouverte

par la mairie de Martigues à la maison de Carro.