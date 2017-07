Fréjus: David Rachline devrait quitter son poste de sénateur pour rester maire de la commune

A.M.

Le directeur de campagne de Marine Le Pen et maire de Fréjus David Rachline le 11 septembre 2016. — Christophe Ena/AP/SIPA

Le sénateur-maire de Fréjus (Var) David Rachline, va « probablement » abandonner son siège au Sénat pour garder sa mairie, a-t-il déclaré lundi sur Sud Radio. Selon lui, « Marine le Pen souhaite mettre le paquet sur les prochaines élections municipales. » Il a également affirmé que le Front national était « capable de rassembler les maires sans étiquette » derrière le parti.

Il considère aussi que Marine Le Pen restait « dénominateur commun » du FN, et que Florian Philippot, souvent contesté, avait « toute sa place ». Il a confirmé que les adhérents seront consultés en septembre « pour faire avancer notre mouvement, le rendre plus performant et rassembleur. »