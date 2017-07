VIDEO. Incendie dans le Sud Luberon: Une centaine d'habitations évacuées, 600 hectares ravagés, l'A51 fermée et la ligne SNCF entre Briançon et Marseille interrompue

INCENDIE Un incendie s’est déclaré ce lundi matin près de Pertuis (Vaucluse), des habitations sont évacuées et l’autoroute A51 est fermée tandis que plus de 450 pompiers sont sur place...

Une image aérienne de l'incendie dans le sud-Luberon. — Pompiers

Un incendie s’est déclaré vers 11 heures ce lundi sur la commune de La Bastidonne, près de Pertuis dans le Vaucluse. Le feu s’est propagé vers la commune de Mirabeau. 600 hectares sont déjà partis en fumée et des centaines d’autres sont menacés, selon les pompiers du Vaucluse interrogés par 20Minutes.

🔴 Sud Luberon : un important incendie a déjà parcouru une centaine d'hectares près de #Pertuis https://t.co/rQYuKjuL09 #Incendie pic.twitter.com/lhMfsYMCbw — La Provence (@laprovence) July 24, 2017

A cause des fortes bourrasques de vent, le feu se propage de l'ouest vers l'est obligeant les autorités à procéder à des évacuations. Le hameau de L’Agnel, situé dans la partie Ouest de La Bastidonne, a été évacué (une douzaine de personnes). Les parties Sud de Mirabeau sont en cours d’évacuation. Cette zone représente une centaine d’habitations. L’écurie Mirabeau va également être évacuée (une dizaine de chevaux). L'ESAT ( établissement de service d'aide par le travail) de Grand Réal situé à la Bastidonne avait été évacué plus tôt dans l'après midi, de manière préventive.

A quelques kilomètres des lieux, de nombreux passants se pressaient en bord de route, inquiets. Jemma et ses trois filles, qui résident à Jouques, sont très inquiètes pour leur maison: « C'est toute une vie qui peut s'envoler comme ça », craint la mère.

Plusieurs départs de feu

Environ 450 pompiers sont sur place, venant du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme et de l'Ardeche. Une colonne d'Occitanie et un groupe des Bouches-du-Rhône sont arrivés sur place en renfort. Il ne reste actuellement plus que deux candairs, les autres étant partis sur d'autres départ de feu. Ils sont épaulés par l’aérosurveillance (HORUS 13) qui diffuse des images du feu en temps réel. Un dash (avion), un avion de coordination et un hélicoptère de commandement sont également sur place. Les pompiers s'appretent à passer la nuit à lutter contre l'incendie, comme ils l'ont confié à 20Minutes. Une section chargée de retardants et une

section équipée de bulldozers se rendent sur site.

L’autoroute A51 est toujours fermée entre Manosque et Pertuis. La route départementale 973 a également été coupée, ont ajouté les pompiers de Vaucluse sur Twitter. « La ligne SNCF entre Briançon est Marseille est également interrompue, ainsi que celle entre Manosque et Meyrargues », précise la préfecture du Vaucluse à 20Minutes.

#Incendie en cours Nord Ouest de #Marseille, 2 hélicoptères sur place pour l'instant pic.twitter.com/EINoXconug — Alexis Lalemant (@DaTroopers) July 24, 2017

Plusieurs départ de feu ont lieu un peu partout dans la région, comme à Marseille vers Saint-Marcel, dans le Var ou en Corse, ce qui complique la tâche des pompiers puisque il faut repartir les moyens humains, comme matériels.