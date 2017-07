VIDÉO. 400 hectares ravagés par un incendie dans le Sud Luberon, l'A51 fermée et la ligne SNCF entre Briançon et Marseille interrompue

Une image aérienne de l'incendie dans le sud-Luberon. — Pompiers

Un incendie s’est déclaré vers 11 heures ce lundi sur la commune de La Bastidonne, près de Pertuis dans le Vaucluse. Le feu s’est propagé vers la commune de Mirabeau. Il a déjà parcouru 400 hectares et des centaines d’autres sont menacés, selon les pompiers du Vaucluse interrogés par 20Minutes.

🔴 Sud Luberon : un important incendie a déjà parcouru une centaine d'hectares près de #Pertuis https://t.co/rQYuKjuL09 #Incendie pic.twitter.com/lhMfsYMCbw — La Provence (@laprovence) July 24, 2017

A cause des fortes bourrasques de vent, le feu se propage de l'ouest vers l'est. Quelques habitations situées à proximité de l’incendie sont sous la surveillance des sapeurs pompiers, même si le feu se situe en zone boisée.

Environ 200 pompiers sont sur place, venant du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme et de l'Ardeche. Ils devraient être rejoint par une centaine d'homme, pour faire monter le contingent à plus de 300 pompiers. Entre 4 et 6 canadairs luttent contre l’incendie, épaulés par l’aérosurveillance (HORUS 13) qui diffuse des images du feu en temps réel. Un dash (avion), un avion de coordination et un hélicoptère de commandement sont également sur place.

L’autoroute A51 est coupée dans les deux sens de circulation entre Pertuis et Manosque, les pompiers demandent que les automobilistes ne s’engagent pas sur l’autoroute. « La ligne SNCF entre Briançon est Marseille est également interrompue, ainsi que celle entre Manosque et Meyrargues », précise la préfecture du Vaucluse à 20Minutes.