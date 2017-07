VIDEO. Tour de France: Gigantisme, huile mentholée et chasse au bidons, visite dans les coulisses du contre-la-montre

C'est la première fois qu'une étape du Tour part du stade Vélodrome. — L. Bonaventure / AFP

Le Tour de France passait par Marseille, ce samedi, pour un contre-la-montre unique, dont le départ et l’arrivée étaient donnés au stade Vélodrome.

C’est le Polonais Bodnar qui a gagné l’étape, Froome a consolidé son maillot Jaune et Bardet, dans un mauvais jour, a sauvé in extremis une place sur le podium.

3.540 kilomètres, 23 cols, 198 bonshommes au départ (un peu moins à l’arrivée) : le Tour de France, c’est géant. Et ça l’est encore plus côté organisation : la plus grande épreuve cycliste au monde est une gigantesque machine, avec des milliers de petites mains et une mécanique (plus ou moins) huilée. A Marseille, 20 Minutes s’est baladé dans l’arrière-cuisine du contre-la-montre de ce samedi, smartphone en main. On en retient cette petite vidéo et quelques anecdotes, que voilà pêle-mêle…

De l’huile mentholée et une drôle de clim' pour Bardet. On dit souvent de Chris Froome et de son équipe qu’ils sont les rois des « gains marginaux ». Les AG2R de Romain Bardet sont sur la même voie. A l’échauffement avant son contre-la-montre, l’Auvergnat était affublé d’une étrange veste noire reliée à une sorte de clim' et de deux mèches dans le nez (vous savez, comme quand vous saigniez du nez quand vous étiez gamin). L’explication ? Le gilet est une veste réfrigérante, pour s’échauffer sans trop monter en température. Et les mèches de coton ? Imbibées d’huile mentholée, pour dégager les bronches.

Et donc de l'alcool de menthe dans le nez, en plus. - Photo floue et Paint : J.S.-M. / 20 Minutes

Bon, on connaît le résultat… Quand les jambes ne veulent pas, l’huile mentholée…

Des mécanos ultra-consciencieux. Ça nous a frappés, lors de notre visite du paddock équipes (c’est dans la vidéo juste au-dessus) : les mécanos des équipes sont de grands malades. Alors OK, vous allez me dire : c’est leur boulot. Mais j’ai jamais vu un type nettoyer avec autant d’amour et d’acharnement un vélo. D’abord au jet, puis à la brosse, puis à l’éponge, puis avec un petit chiffon propre… Les machines sont désossées et absolument tout, des freins à la chaîne, ressort nickel. Il faut dire que les engins coûtent bonbon : 15.000 euros (selon Le Parisien) pour celui de Romain Bardet, par exemple.

Une organisation ENORME. On le disait en début de papier : le Tour, c’est géant. La quasi-totalité du Parc Chanot, juste à côté du Vélodrome, était occupée par les véhicules de l’organisation. Les bus des équipes, les voitures des directeurs sportifs et surtout les véhicules de l’organisation. Mention spéciale pour ce camion reprographie ou pour le camion des médecins, équipé d’une radiographie et d’une échographie. High-tech.

Le service reprographie du Tour de France... Vous avez pas ça au bureau non ? #tourdefrance #coulisses @AymericLeGall pic.twitter.com/FpXBvSwMwy — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) July 22, 2017

La salle de presse aussi était impressionnante : une salle de conférences du Parc Chanot de 450 places, quasi blindée. Sans compter les journalistes dans la tribune de presse du Vélodrome et les photographes. Enorme, qu’on disait.

La chasse aux bidons, sport national. Pas facile d’aller gratter un autographe lors d’un contre-la-montre : avant le départ, les coureurs sont trop concentrés… Et après la course, ils sont pour la plupart trop vannés pour filer quoi que ce soit - en tout cas les leaders, ceux qui ont fait l’étape à fond. La bonne astuce, pour gratter un souvenir, c’est le bidon : les équipes, de toute façon, s’en débarrassent. On a croisé deux minots (fils de partenaires car oui, désolé, il faut être soit journaliste, soit VIP pour accéder au paddock) avec un gros sac : à mi-étape, ils avaient déjà gratté une douzaine de gourdes. Plus efficace que ce supporter belge qu’on a vu courir à côté de Kwiatkowski en quémandant un selfie. Pour rien.

Froome et la salle de presse morts de rire. Son maillot jaune solidement accroché sur ses maigres épaules, Christopher Froome débarque en salle de presse pour analyser cette quatrième victoire sur la Grande Boucle. « Première question, allez-y ». Et c’est un journaliste chinois qui se lance, avec cette drôle de question : « Qu’est ce que vous ressentez à l’idée d’aller bientôt disputer une course en Chine ? ». Le maillot jaune s’esclaffe, la salle de presse aussi. « Je dois d’abord aller à Paris », lâche dans un sourire Chris Froome. Tout le monde se marre… Ce n’était pas tout à fait la même ambiance cinq minutes plus tard, avec Romain Bardet.