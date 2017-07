VIDEO. Incendies: Le point sur les situations à Saint-Cannat, Bonifacio et Castagniers

Un incendie a touché la commune de Castagniers — Valéry Hache / AFP

Un important incendie est en cours au nord de Nice

A Bonifacio, 200 hectares de maquis ont brûlé

Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers luttent depuis quatre jours contre le feu

La journée de lundi fut particulièrement éprouvante pour les pompiers du Sud de la France. De nombreux incendies sont à déplorer dans la région, dont trois de grande ampleur. Si la majorité de ces feux sont aujourd’hui fixés, la situation est loin d’être réglée, et les soldats du feu continuent à se battre pour annihiler le danger.

Au nord de Nice, l’incendie le plus grave depuis 2003. Plus de 120 hectares ont été brûlés dans un important incendie près de Castagniers, dans les Alpes-Maritimes. Le feu, qui s’est déclenché lundi en fin d’après-midi, a fait quelques blessés légers du côté des pompiers, qui cherchent aujourd’hui à éviter toute nouvelle reprise du feu. Un garage a été entièrement ravagé par les flammes. Le sinistre est pour l’heure fixé, mais il n’est pas maîtrisé, selon la préfecture. Les habitations ne sont toutefois plus menacées. Le terrain étant pentu, le travail des pompiers est particulièrement difficile. Il s’agit de l’incendie le plus grave depuis 2003.

>> A lire aussi : VIDEO. Alpes-Maritimes: L'incendie au nord de Nice est désormais fixé

A Bonifacio, 130 hommes pour éviter la propagation du feu. Ce lundi, dans l’après-midi, un incendie s’est déclaré sur le territoire de la commune de Bonifacio, dans le sud de la Corse. Rapidement, 200 hectares de maquis ont été détruits. Selon une communication faite par les pompiers sur les réseaux sociaux, la nuit a été calme et le feu reste fixé. Toutefois, 130 hommes restent mobilisés et parcourent les dix kilomètres de lisière afin d’éteindre la moindre particule enflammée. Le hic : plusieurs points chauds demeurent pour l’heure très difficiles d’accès.

>> A lire aussi : VIDEO. Corse: Environ 200 hectares de maquis détruits par le feu près de Bonifacio

A Saint-Cannat, un incendie en cours depuis quatre jours. Dans les Bouches-du-Rhône, dans le secteur de Saint-Cannat, un incendie est toujours en cours, quatre jours après les premières flammes. Ce feu, désormais sous contrôle, a ravagé depuis samedi après-midi 800 hectares. Le risque d’incendies dans le département reste très important compte tenu des conditions météorologiques.

>> A lire aussi : VIDEO. Incendie dans les Bouches-du-Rhône: Le risque est «sévère»