Bouches-du-Rhône: L'incendie qui a dévasté plus de 750 hectares de forêt est stabilisé

Un Canadair combat un incendie dans le sud de la France (illustration). — Mavila/SIPA

Un incendie près de Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône) a été stabilisé dimanche matin après avoir parcouru plus de 750 hectares

Près de 800 pompiers et 50 engins, appuyés par 6 Canadair, étaient engagés contre les flammes

Environ 750 hectares parcourus, la ligne TGV Paris-Marseille interrompue, des habitations menacées : après une lutte acharnée, les pompiers ont annoncé avoir réussi à « fixer » l’incendie de Saint-Cannat dans les Bouches-du-Rhône.

Un feu est dit «fixé» quand sa progression est arrêtée à sa tête, dans l’axe du vent, mais pas sur ses flancs. «Le #feu de Saint Cannat est désormais fixé. Les opérations d’extinction et de noyage vont être longues», ont écrit les services de secours sur leur compte Twitter.

Le #feu de Saint Cannat est désormais fixé.

Les opérations d'extinction et de noyage vont être longues. pic.twitter.com/j8po4Vllna — Pompiers 13 (@SDIS13) July 16, 2017

Quelques minutes auparavant, toujours sur Twitter, les pompiers avaient qualifié le feu de «toujours actif». L’incendie a parcouru 750 hectares. Plus de 700 pompiers étaient présents sur le site du sinistre.

Coup de chapeau aux pilotes des avions de la #SecuriteCivile Journée intense pour 17 avions : de grand professionnels au travail essentiel pic.twitter.com/WAk9dLkyTO — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) July 15, 2017

Perturbations sur la ligne TGV Paris-Marseille

Le sinistre a entraîné des perturbations sur la ligne TGV Paris-Marseille, qui passe à environ un kilomètre et dessert notamment Aix-en-Provence. Une vigilance particulière a également été portée à l’autoroute A8, située elle aussi à proximité.

Selon le porte-parole des pompiers, « l’origine de l’incendie est inconnue pour l’heure, mais il est parti en bord de route : tout est possible ». Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. « Tous les moyens locaux et nationaux sont mobilisés, et des renforts des départementaux de Rhône-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme et Hautes-Alpes » ont été demandés, a ajouté le lieutenant-colonel Faure.

Un autre feu éteint à Port-de-Bouc

Samedi en début de soirée, les pompiers ont réussi à éteindre un autre feu qui s’était déclaré sur la commune de Port-de-Bouc, près de la ville côtière de Fos-sur-Mer, mobilisant « 200 pompiers, plus de 50 engins, deux Canadairs, deux trackers et un hélicoptère bombardier », ont-ils annoncé dans un communiqué.

Touchées plus tôt, en début d’après-midi, les communes de Peyrolles et de Salon-de-Provence étaient hors de danger après que les secours eurent réussi à maîtriser les feux qui n’ont fait aucune victime. En raison de vents et de la sécheresse, la préfecture a annoncé l’interdiction totale d’accès dimanche à 18 massifs des Bouches-du-Rhône.