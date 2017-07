Bouches-du-Rhône: Un incendie en cours dévaste plus de 350 hectares de forêt

Un Canadair combat un incendie dans le sud de la France (illustration). — Mavila/SIPA

Un incendie en cours dans près de Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône) a déjà détruit plus de 350 hectares

Plus de 400 pompiers et 50 engins, appuyés par 6 Canadair, sont engagés contre les flammes

Les pompiers tentaient samedi après-midi d’éteindre un incendie en cours à Saint-Cannat dans les Bouches-du-Rhône. Ce dernier a dévasté plus de 350 hectares de forêt et menace des habitations. «Il n’y a aucune victime mais des habitations sont menacées», a précisé auprès de l’AFP le lieutenant-colonel Nicolas Faure, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône, invitant les habitants à «ne pas prendre la voiture pour éviter qu’ils inhalent de la fumée et meurent asphyxier».

Plus de 350 hectares ont brûlé dans cette zone située au nord-ouest d’Aix-en-Provence, selon un bilan provisoire, selon la même source. Pour venir à bout de ce feu qui progressait toujours en fin de journée, «plus de 400 pompiers et 50 engins, appuyés par six Canadair et un DASH [avion gros porteur, ndlr]» étaient déployés à Saint-Cannat, a-t-on précisé.

Les habitants invités à rester chez eux

«Tous les moyens locaux et nationaux sont mobilisés, et des renforts des départementaux de Rhône-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Drôme et Hautes-Alpes» ont été demandés, a ajouté le lieutenant-colonel Faure. Les habitants de cette zone sont invités à «rester dans leurs maisons et ne prendre en aucun cas leur voiture», ne «pas emprunter la D17 et la D18 entre Saint-Cannat et Eguilles» pour faciliter l’accès des secours.

Les incendies survenus samedi vers 15h sur les communes Peyrolles et de Salon-de-Provence ont été eux maîtrisés, sans faire de victime.