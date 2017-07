Vaccins obligatoires: La maison de Christophe Castaner taguée

Christophe Castaner, le 6 juin à l'Elysée. — David Niviere/SIPA

Un tag a été inscrit dans la nuit de lundi à mardi sur le mur de la maison du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). « Castaner nous aussi on va te vacciner, fais attention », pouvait-on y lire. Le message a également été inscrit sur d’autres murs de la commune, a ajouté la gendarmerie, confirmant une information de France Info.

Une enquête pour dégradation par inscription a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Forcalquier.

Onze vaccins obligatoires

La semaine dernière, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé le vote d’une loi qui rendra obligatoires 11 vaccins pour les enfants, contre trois actuellement, à la « fin de l’année » avant une entrée en vigueur début 2018. Pour la ministre, il y a « un impératif de santé publique à améliorer la couverture vaccinale » face à la réapparition de certaines maladies.

Aujourd’hui, trois vaccins infantiles sont obligatoires en France : contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). Les huit vaccins, actuellement recommandés et qui deviendraient également obligatoires concerneront la coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C.