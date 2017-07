Vacances d’été: «Les plages de Marseille sont les plus sûres de France»

Marseille le 5 juin 2011. Ambiance sur la plage de la pointe rouge. — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Il faut absolument éviter d’exposer les enfants au soleil.

Il est plus judicieux de privilégier les plages surveillées, pour éviter les accidents et les vols.

Le major Philippe Brunetti, chef de l’unité de sécurité et de prévention du littoral de Marseille, connaît bien les dangers de l’été et notamment ceux de la mer, liés à l’euphorie des vacances. Il souhaite mettre en garde les vacanciers et les conseiller sur des gestes simples qui peuvent éviter de gros soucis.

Quelle est la première précaution à prendre sur les plages ?

Le principal danger concerne surtout les enfants. Il y a bien évidemment des horaires à respecter, il faut absolument éviter d’exposer les enfants jusqu’en milieu, voire jusqu’en fin d’après-midi. Il faut les protéger à l’aide d’une casquette, et surtout de la crème solaire. Les parasols laissent passer les UV, ce n’est donc pas suffisant. Mais avant toute chose, il faut les surveiller. Un enfant peut se noyer dans 30 centimètres d’eau en moins d’une minute. Les gens arrivent en vacances sur des plages surveillées et ne font plus attention à leurs enfants. Mais c’est une erreur, il faut toujours rester attentif.

Pourquoi est-il plus judicieux de privilégier les plages surveillées ?

A Marseille, il y a 15 plages surveillées par des maîtres-nageurs sauveteurs professionnels. Il faut absolument privilégier des plages surveillées car, en cas d’accident, il faut réagir très vite. Nous avons récemment secouru une dame de 76 ans qui a fait un malaise cardiaque dans l’eau. Si elle n’avait pas été sur une plage surveillée, nous n’aurions pas pu la sauver.

Quels autres avantages offrent les plages surveillées ?

En plus de la surveillance des maîtres-nageurs sauveteurs, ces plages disposent de consignes pour éviter les vols. Souvent les touristes arrivent à la plage, posent leurs affaires et vont se baigner. Lorsqu’ils reviennent, leur montre ou leur téléphone portable a disparu. Sur les plages surveillées les policiers sont des sauveteurs, mais ils peuvent aussi intervenir en cas de vol.

Quel est le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des vacanciers ?

On a 178 nageurs sauveteurs en poste pour deux millions de baigneurs par été, c’est le plus gros dispositif de France. Les plages de Marseille sont les plus sûres de France, on ne dénombre aucune noyade depuis cinq ans sur les plages surveillées.

Quels conseils donnez-vous aux personnes friandes d’activités nautiques ?

La première des précautions c’est de toujours prévenir quelqu’un lorsqu’on part en mer que ce soit sur un bateau, comme sur un kayak. La mer c’est comme la montagne, il faut toujours être prudent. Il faut bien se renseigner sur la météo, demander des conseils et surtout ne pas aller trop loin. La dernière fois on a intercepté un couple qui partait en kayak sur les îles du Frioul avec un enfant de huit ans. C’est inconscient.

Un dernier conseil ?

Être très vigilants avec les enfants pour les noyades sèches. Il leur suffit parfois de boire la tasse, et l’eau ingurgitée bouche les alvéoles des poumons et bloque la respiration. Si jamais votre enfant continue de tousser après avoir ingurgité de l’eau, allez directement à l’hôpital. Le mot d’ordre est de faire très attention aux enfants.