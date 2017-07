Var: Un homme survit après plusieurs coups de marteau sur le crâne

A.M.

FAITS-DIVERS Après avoir reçu plusieurs coups de marteau sur le crâne lors d’une rixe, un homme a été secouru in extremis par les pompiers…

Illustration d'un véhicule des pompiers. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Selon nos confrères de Var-Matin, un homme a reçu plusieurs coups de marteau sur le crâne lors d’une rixe entre les communes de Puget et de Roquebrune-sur-Argens ( Var). La bagarre se serait déroulée sur fond de travail au noir et de salaires non versés. Les deux protagonistes se seraient donné rendez-vous dans un coin isolé pour régler leur différend.

Il explique son geste au commissariat

L’un des deux se serait mis à frapper sur le crâne de l’autre à l’aide d’un marteau, le laissant au sol avant de rejoindre un commissariat pour expliquer son geste. La victime serait alors parvenue à tituber jusqu’à la route la plus proche, où des pompiers l’ont pris en charge avant de l’emmener à l’hôpital. Bilan, 30 jours d’ITT et un gros traumatisme crânien qui aurait pu lui coûter la vie. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.