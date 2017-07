Marseille: Le plus grand camp de Roms de la ville a été évacué

Le squat occupé par des familles Roms à Marseille, boulevard Magallon — Franck Pennant / AFP

Comme le révèlent nos confrères de La Provence, le plus grand camp de Roms installé à Marseille, boulevard Magallon, a été évacué ce jeudi matin. Les 250 personnes qui y vivaient depuis plus d’un an ont quitté les lieux d’elles-mêmes, et se sont divisées en plusieurs groupes pour trouver de nouveaux endroits pour s’y installer.

>> A lire aussi : Un mineur bangladais SDF gagne en justice contre le département des Bouches-du-Rhône

Une expulsion ordonnée par la mairie

« Une centaine d’enfants étaient scolarisés dans le quartier et il faudra à nouveau tout recommencer, c’est douloureux… », a déclaré Amarine Gripond, responsable du centre de soins chez Médecins du monde, à La Provence. L’expulsion a été ordonnée par la mairie de Marseille, qui souhaite récupérer ce terrain, dont elle est propriétaire, pour y construire la nouvelle unité d’hébergement d’urgence.