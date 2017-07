Bouches-du-Rhône: Calanques, sable fin... Les plus belles plages aux alentours de Marseille pour profiter de l'été

VACANCES Avec le début de l’été et les vacances, « 20 Minutes » vous propose une sélection des plus belles plages aux alentours de Marseille…

Deux plages à l’ouest de Marseille, la plage de la Redonne à Ensuès-la-Redonne et la plage de Sainte-Croix à Martigues.

Deux plages à l’est de Marseille, la calanque de Figuerolles à La Ciotat et la plage de l’Arène à Cassis.

Voilà l’été… voilà l’été. Et voilà les vacances. A cette occasion, 20 Minutes vous propose une sélection des plus belles plages aux alentours de Marseille. Nul besoin de s’envoler vers des destinations paradisiaques, les plages des Bouches-du-Rhône réservent quelques jolies surprises. Et surtout un dépaysement garanti, à seulement quelques minutes de voiture. Calanque, sable fin, eau turquoise, il y en a pour tous les goûts. Merci au site Marseilletourisme.fr pour les photos.

Plage de la Redonne, Ensuès-la-Redonne. C’est la plage la plus proche de Marseille, et aussi l’une des plus dépaysantes. A seulement 30 kilomètres de Marseille, c’est l’une des premières plages de la côte bleue après celles du Rove.

Calanques d'ensues la redonne. Le train s'arrette a deux pas de ce bijoux. pic.twitter.com/NUTuHxM4Cd — Greg BAILO (@gnbailo) June 11, 2017

L’accès est fait de montées et de descentes assez escarpées ce qui rend l’accès légèrement périlleux mais le résultat est splendide. Le train de la côte bleue surplombe le charmant petit port, donnant encore plus de cachet à l’endroit. Il est possible d’y venir en train depuis la gare Saint-Charles en longeant la côte bleue, le voyage vaut le coup d’œil.

Plage de Sainte-Croix, Martigues. De très nombreuses jolies plages et criques bordent la côte bleue du Rove à Martigues en passant par Carry-le-Rouet ou Sausset-les-Pins. Vous trouverez à coup sûr votre bonheur, mais il faut parfois bien chercher. Les plus belles plages ne sont pas forcément les plus accessibles.

Magnifique plage de Sainte Croix ... la côte bleue regorge de jolies coins 😘 ! #provence #balade #weekend #mer cotebleue #plage #calanque A post shared by Géraldine ✨Blogueuse Lifestyle (@initialesgg) on Apr 23, 2017 at 6:42am PDT

Parmi elles, la plage de Sainte-Croix. Plus accessible que certaines autres (elle dispose d’un parking payant), elle offre un magnifique paysage. Le contraste entre le bleu de la mer, du ciel, et le vert des pins avoisinant est splendide. Surtout, c’est une plage de sable, ce qui est rare dans les alentours.

Calanque de Figuerolles, La Ciotat. Direction opposée cette fois-ci puisqu’il faut se diriger vers l’est de Marseille pour découvrir les plages de La Ciotat. Plus particulièrement la magnifique calanque de Figuerolles. Encaissées dans des roches aux couleurs grises et orangées, ses eaux turquoise ont inspiré des peintres de renom, dont Braque.

La Ciotat, Calanque de Figuerolles pic.twitter.com/AYPkS303xl — Seb 📍 (@djsp_83) February 26, 2017

Vous pourrez découvrir un petit restaurant sur le chemin qui mène à la calanque, avec une vue imprenable. Le parking (à 5 minutes à pieds) n’offre que très peu de places, il vous faudra sans doute tourner dans les ruelles adjacentes.

Un peu plus loin, à Saint-Cyr-Sur-Mer, la plage des Lecques est aussi très agréable avec son sable fin à perte de vue.

Plage de l’Arène, Cassis. Très prisée des connaisseurs mais peu connue car bien cachée, la plage de l’Arène à Cassis offre un décor de rêve. Elle est surplombée par le majestueux cap Canaille et ses falaises orangées.

Winston Churchill revient à Cassis en 1935. Il séjourne dans le petit port face à Cap Canaille et la plage de l'Arène pic.twitter.com/mu7JGVv1IM — David Coquille (@DavidLaMars) November 22, 2014

Que rêver de mieux, surtout au coucher de soleil ? Elle tire son nom de sa forme en arc de cercle. Si les galets sont trop inconfortables, jetez-vous à l’eau avec un masque et un tuba et admirez le spectacle.