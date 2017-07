Aix-en-Provence: Un collectif veut faire fermer «les gueules des mouettes»

Un homme nourrit des mouettes sur le Bosphore à Istanbul le 19 novembre 2014 — Bulent Kilic AFP

Jean-Paul Sanchez a créé le collectif « Vos gueules les mouettes » pour lutter contre les nuisances des oiseaux dans son quartier d’Aix-en-Provence.

Il souhaite la mise en place de mesure comme l’effarouchement ou la stérilisation des œufs. Mais la mairie semble y être opposée

« Vos gueules les mouettes ». Le nom de ce collectif d’habitants du quartier Encagnane d' Aix-en-Provence ( Bouches-du-Rhône), emprunté à un film des années 1970, ne peut être on ne peut plus clair. Ils ne supportent plus les nuisances provoquées par ces oiseaux qui « squattent » les toits plats des immeubles. Jean-Paul Sanchez, à l’initiative du collectif, explique : « Elles passent jour et nuit à crier. La journée elles partent manger donc ça va, mais la nuit, c’est l’enfer. »

Selon lui, les premières mouettes seraient arrivées en 2005, et les nuisances dureraient depuis 2007. « On ne comprend pas pourquoi de plus en plus de mouettes viennent ici alors qu’on est à plus de 20 kilomètres de la mer. Et il n’y a pas de décharge aux alentours », se demande-t-il. Pourtant elles sont bien là, de plus en plus nombreuses, et de plus en plus agressives, d’après le récit des habitants. Jean-Paul Sanchez l’assure :

Elles vont même jusqu’à attaquer le chat d’une habitante directement sur son balcon

« Nous ne pouvons rien faire »

Il a bien tenté de prévenir les services de la mairie et Pays d’Aix Habitat, le bailleur social. « Le bailleur était d’accord pour faire quelque chose mais il avait besoin de l’accord de la mairie. Mais elle s’est toujours refusé à faire quelque chose contre ces animaux protégés. » Animaux protégés d’accord, mais les habitants « pètent les plombs » selon les mots de Jean-Paul Sanchez.

Rebelote, il a de nouveau interpellé la mairie et plus précisément Marie Pierre Sicard-Desnuelle, adjointe au patrimoine et à la santé. Sa réponse :

Je tombe des nues de voir que des gens se plaignent des mouettes. Il faut qu’ils apprennent à vivre avec la nature et les animaux.

Une réponse qui met Jean-Paul Sanchez hors de lui : « C’est facile pour elle, elle habite à Puyricard (au nord d’Aix) dans une maison de campagne. La banlieue elle s’en fout. » Selon l’élue, le problème serait apparu récemment, et ne concernerait que quelques oiseaux. « De toute façon ce sont des espèces protégées nous ne pouvons rien faire. », argumente-t-elle.

Dialogue, effarouchement et stérilisation

Vrai et faux. En effet les mouettes et les goélands sont bien des espèces protégées, mais il existe des solutions pour limiter leur prolifération. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) préconise des mesures douces comme « ne pas laisser traîner des déchets alimentaires ou de ne pas nourrir les animaux. » L’association va même plus loin :

Nous ne nous opposons pas à la technique de l’effarouchement acoustique, ni à la stérilisation des œufs de manière très encadrée.

C’est exactement ce que réclame Jean-Paul Sanchez. « Nous voulons la neutralisation des œufs, et l’utilisation de moyens d’effarouchement comme le système des fusils laser », explique-t-il. Mais ce qu’il souhaite le plus, c’est une discussion avec la mairie qui n’a toujours pas répondu à sa lettre envoyée il y a une semaine. Il prévient, si rien ne bouge, alors le collectif n’hésitera pas à manifester lors de l’ouverture du festival d’Aix.

