Marseille: Trois ans après, il rend les 20.000 euros volés à une vieille dame (et lui offre des fleurs)

C’est une histoire dingue, comme seule l’actualité marseillaise peut les concevoir. « Je n’avais jamais vu ça et on est remonté dans les annales, c’est rarissime », lâche à 20 Minutes un policier marseillais. En mars dernier, un jeune homme a rendu une vielle dame de 74 ans les 20.000 euros volés… trois ans et demi plus tôt.

Ce 20 décembre 2013, la dame était allée retirer cette coquette somme à la banque postale, raconte La Provence. Deux voleurs lui avaient arraché son sac à main dans son hall d’immeuble, dans le 10e arrondissement de Marseille. Les deux malfaiteurs n’ont jamais été identifiés.

Elle trouve des fleurs sur son palier

Le 3 mars dernier, trois ans et demi après les faits, la victime découvre un gros bouquet de fleurs devant sa porte. Mystère. Quatre jours plus tard, un jeune homme débarque chez elle, lui offre de nouveau des fleurs et lui rend ses 20.000 euros, en lui présentant ses excuses.

La vieille dame ayant fourni le numéro de téléphone du voleur aux policiers, ils ont pu l’interpeller à la fin du mois de mai. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Son complice est recherché.