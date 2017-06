Mercato: De la tisane, des chiffres et des lettres... L'étonnante présentation de Valère Germain à l'OM

"Super Powerpoint président" — B. Langlois / AFP

Valère Germain est très content de retrouver « le club de son enfance »

Jacques-Henri Eyraud a aussi évoqué le mercato et la campagne d'abonnements de l'OM

L’OM de l’ère McCourt/Jacques-Henri Eyraud nous a habitués à un cérémonial huilé pour les conférences de presse de présentation de joueurs, avec le fameux Powerpoint nous démontrant par A + B (+ C, + D, passion abécédaire) que ce recrutement est pertinent. Petite innovation, ce lundi, au moment de présenter l’attaquant Valère Germain : la première partie de la conf' s’est déroulée dans le noir, avec un projecteur sur JHE, comme au théâtre quoi. Pour le reste, c’était du classique, Eyraud a enchaîné petites blagues et petites infos. Et Germain, tout sourire, a dit son bonheur d’être à l’OM.

Le président de l’OM paye sa tournée de tisane. Sous des aspects de cadre sup un peu lisse, Jacques-Henri Eyraud cache en fait une personnalité de rigolo. Il a démarré son traditionnel Powerpoint par une magnifique photo de tisane Nuit Tranquille (nouveau sponsor de l’OM ?). Image qui, soit dit en passant, n’aurait pas juré sur les Paint de 20 Minutes. « J’ai noté de la nervosité, chez les supporters, chez certains journalistes. Mais il existe des produits licites qui permettent de passer du bon temps en cette période de mercato ! On aura d’autres choses à vous proposer dans les prochains jours, de notre point de vue, tout se passe très bien », lance le président marseillais, à propos d’un début de marché plutôt calme à l’OM (Germain est la première et, pour l’instant, seule recrue).

Voilà ce que JHE propose aux supporters pour bien vivre ce mercato 😂😂 #confOM #Valereestolympien #TeamOM pic.twitter.com/m6QDjAtXXe — Un Olympique ⚪️🔵 (@unolympique) June 26, 2017

Des chiffres et des lettres. Eyraud nous a donc refait le coup de l’abécédaire (adhésion/besoin/cohérence/discipline). Il a aussi sorti deux-trois gros chiffres plutôt instructifs sur le mercato de l’OM :

L’OM a dépensé 83 millions d’euros sur le marché des transferts en 2016-2017 (en comptant Thauvin et Njie et leurs clauses « automatiques »). C’est, selon les chiffres officiels, trois fois plus que la moyenne sur les dix dernières années (27 millions par an en moyenne).

L’OM version McCourt a « moins de leviers » sur les cessions, selon l’expression d’Eyraud. Marseille a vendu pour 229 millions d’euros de joueurs sur dix ans, 112 millions d’euros sur les seules saisons 2014-15 et 2015-16.

16.000 ou 20.000 abonnés ? Selon les informations de nos confrères d' RMC Sport, la campagne d’abonnement se déroule moins bien que prévu. JHE a juré le contraire, assurant « être dans les objectifs ». « L’an dernier, à la même date, nous avions 1.700 abonnements. Nous en sommes à 16.000 », indique d’abord le président, qui évoquera ensuite le chiffre de 20.000. « Non non, c’est bien 20.000. »

L’OM joue à fond le storytelling « Germain, Marseillais de cœur ». La petite vidéo de présentation de Valère Germain ressemblait à ces soirées diapo chez votre grand-oncle pas encore passé à Instagram. Valère Germain avec le maillot Panasonic, Valère Germain sur la pelouse du Vélodrome, Valère Germain qui trimballe un bouquet pour le dernier match de son père Bruno. C’est assez transparent, l’OM joue à fond sur cette fibre marseillaise. Mais « nous n’avons pas choisi Valère parce qu’il était le "fils de" ou parce qu’il est né à Marseille. Il n’y a pas de joueur marketing. Il représentait un des profils qui nous manquait », jure JHE.

Mercato: Valère Germain est-il aussi gentil qu'il en a l'air? (Spoiler: oui) https://t.co/sdIKnlQULv pic.twitter.com/TeZjV3OPQF — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) June 21, 2017

Justement : comment l’intégrer dans le 4-3-3 de Garcia ? Ni Rudi Garcia, au Vélodrome pour la reprise, ni Andoni Zubizaretta (« à l’étranger mais je ne vous dirai pas où ») n’étaient présents pour répondre à cette question. « Il est capable d’évoluer à différents postes, dans différents systèmes », explique Eyraud. Justement, « ça dépendra du système », répond Valère Germain, qui dit avoir parlé à Rudi Garcia pendant ses vacances : « J’ai senti qu’il me désirait vraiment (sic), il y a eu un bon feeling. C’est sûr que j’ai plus souvent été utilisé à deux attaquants, mais je suis capable de jouer 9, seul devant. Surtout qu’il y a à l’ OM de très bons passeurs. »

Valère Germain « n’a pas hésité une seconde avant de signer ». Ce n’est pas la première fois que Valère Germain est annoncé à l’OM. Mais cette fois, « c’était le bon moment », confie l’ancien attaquant monégasque, content d’avoir quitté « sur une bonne note » (= sur un titre) son club formateur. « Ça représente le club de ma jeunesse, j’étais un grand supporter quand j’étais petit. Mais avant le projet n’était pas aussi structuré ».

Il veut marquer 15 buts et briller en Europe. L’objectif de l’OM est de « faire mieux que la saison dernière », si possible d’accrocher la Ligue des champions, rappelle Jacques-Henri Eyraud. « Le but c’est de faire rêver les supporters », complète Valère Germain qui rêve, lui, d’un joli parcours européen. Et d’une saison à plus de 15 buts : « J’ai marqué 14 buts lors de ma meilleure saison, je vais essayer de passer cette barre. »

Bye bye Bafé. Dernière annonce de cette conf' : le très long feuilleton de ce début de mercato olympien est terminé. « Bafé ne sera pas marseillais l’année prochaine. C’est un grand joueur qui a beaucoup apporté à l’OM. Je lui souhaite bonne chance pour sa carrière et son prochain contrat. » Son prochain « contrat »… Le terme est bien choisi, non ?