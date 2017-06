Corse: Le fugitif français le plus recherché devant la justice après une improbable arrestation

Une salle d'audience du tribunal de grande instance de Marseille — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Des années qu’il se cachait dans son camping-car. Ce vendredi, c'est un procès inédit à de nombreux titres qui s’ouvre à Marseille : celui de Jean-Luc Germani, figure du banditisme corse et fugitif le plus recherché de France, après avoir échappé à une arrestation de manière étonnante.

Le "coup de poker" du fugitif le plus recherché de France : Jean-Luc Germani devant la justice vendredi ► https://t.co/aYMa6s4Rjy pic.twitter.com/vM8Yl3qRih — France 3 Corse (@FTViaStella) June 22, 2017

Déjà condamné deux fois pour association de malfaiteurs à six ans de prison, Germani doit être jugé pour un délit relativement mineur : des violences volontaires, sans incapacité de travail, sur un gendarme, qu’il a fait mine de braquer pour s’enfuir.

Ce soir de juin 2011, Jean-Luc Germani, aujourd’hui âgé de 52 ans, est recherché par toutes les polices, mis en cause dans un assassinat et pour son rôle dans le coup de force au cercle Wagram, un cercle de jeu parisien contrôlé par un gang rival. Il se terre avec armes et faux papiers dans un camping-car, à San Giuliano (Haute-Corse) avec Stéphane Luciani, considéré comme son fidèle homme de main.

>> A lire aussi : Jean-Luc Germani condamné à six ans de prison pour association de malfaiteurs

« Un coup de poker »

Lorsqu’une patrouille de gendarmes qui contrôle des voitures en bord de plage s’approche du camping-car, les deux fugitifs bluffent : ils déclinent de fausses identités et affirment être un couple, garé à l’écart de la route pour avoir la paix.

Mais Germani panique, et s’enfuit à toutes jambes en criant. Rattrapé après quelques centaines de mètres par un gendarme, il tente le tout pour le tout : « Je décide de jouer un coup de poker, un coup de vice », expliquera-t-il au magistrat enquêteur.

Arrêté trois ans plus tard

Germani, qui affirme qu’il n’était pas armé, brandit un viseur laser, dispositif de chasse qui permet de visualiser une cible d’un point rouge, en direction de la poitrine du gendarme. Craignant pour sa vie, celui-ci abandonne la poursuite et laisse Germani fuir.

Après cette occasion manquée, la traque de Jean-Luc Germani durera plus de trois ans : le 27 novembre 2014, il est arrêté en plein après-midi à La Défense, dans les Hauts-de-Seine, par la Brigade nationale de lutte contre la criminalité corse, assistée de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI).

Jean-Luc Germani a été condamné en juin 2015 à Paris à six ans de prison et 100.000 euros d’amende pour l’affaire du « cercle Wagram », et en février 2016 à Marseille à six ans pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du meurtre de Jean-Claude Colonna, cousin de l’ancien parrain de l’île de Beauté « Jean-Jé » Colonna.