FAITS DIVERS Ils abusaient de la faiblesse de leur voisine pour vivre très au-dessus de leurs moyens…

La poule aux œufs d’or. Un couple de quadragénaires originaires de Cavaillon, près d'Avignon, dans le Vaucluse, est accusé d’avoir largement abusé de la faiblesse de leur voisine, âgée de 62 ans. Selon La Provence, les deux mis en cause ont été interpellés cette semaine.

Un homme de 40 ans et une femme de 36 ans ont été interpellés et placés en garde à vue à Cavaillon. Ils sont accusés d’abus de faiblesse, de vol et d’escroquerie sur personne vulnérable. Pendant un an, le couple sans scrupule aurait dépouillé leur voisine. Tantôt en l’accompagnant pour faire des courses en en profitant pour se servir, tantôt en lui volant des chèques.

Un train de vie d’enfer

Au cours de leur garde à vue, les mis en cause ont notamment reconnu le détournement des chèques pour un montant de plus de 6.000 euros. Lors de la perquisition de leur domicile, les enquêteurs ont retrouvé de nombreux vêtements de marque, des articles de maroquinerie, trois télévisions et une grosse berline BMW. Des acquisitions onéreuses que le couple devra justifier malgré la faiblesse de ses revenus, l’homme ne percevant qu’une pension d’invalidité et la femme une allocation de formation.

C’est la famille de la vieille dame qui a donné l’alerte après avoir constaté que le compte en banque de cette dernière se vidait très rapidement. En effet, selon La Provence, le préjudice total se monterait à 53.000 euros. Les deux accusés ont néanmoins été laissés libres dans l’attente de leur jugement, le 25 septembre.

