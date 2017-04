Marseille

Hier, vers 17 h 45, un logement s’est enflammé dans le quartier de Fourchesvieilles à Orange ( Vaucluse), rapporte le Dauphiné. Des témoins racontent que le locataire du logement social, un homme âgé de 73 ans, « était en train de cuisiner la fenêtre ouverte lorsqu’il s’est mis à crier et à s’agiter. Il y avait de la fumée. »

Des jeunes du quartier lui demandent de sortir rapidement, mais le vieil homme n’entend pas. Younès El Harouch, 34 ans, et Mourad Haryat, 32 ans décident alors d’aller le chercher. « On était en train de se promener et on a vu plein de gens rassemblés. On est allé voir qu’il se passait et là on nous a dit que l’homme à l’intérieur ne voulait pas sortir de son logement en feu », relate Mourad.

Légère intoxication

Par chance, l’appartement est en rez-de-chaussée. « Younès a grimpé par la fenêtre pour le faire sortir alors qu’il y avait des flammes à l’intérieur. Moi, je suis monté juste après pour vérifier qu’ils avaient bien pu sortir. Je les ai retrouvés dehors de l’autre côté, ils sont passés par l’entrée principale de l’immeuble », explique Mourad au Dauphiné.

L’homme et l’un des jeunes ont été hospitalisés mais ne souffriraient que d’une légère intoxication.

