Pas besoin d'arbitrage vidéo sur le coup, c'est assez net. - A.-C. Poujoulat / AFP

Jean Saint-Marc

Après le déploiement d’un tifo « Fuck LFP », l’OM pourrait écoper d’une amende et/ou d’une fermeture de tribune.

Les supporters de l’OM, eux, ne devraient sans doute pas être poursuivis au pénal. Mais le club pourrait les sanctionner. (On a bien dit « pourrait ».)

Dimanche, c’était la fête au Vélodrome. La fête sur le terrain, la fête dans les tribunes et la fête de la LFP, aussi. Au coup d’envoi, le bas du virage Sud ( fermé lors du précédent match à domicile) a déployé un message on ne peut plus explicite : « Fuck LFP ».

« La banderole va être traitée par la commission de discipline », a annoncé la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour (qui a vu dans sa boule de cristal que la commission, indépendante, se saisirait du dossier). Rien d’étonnant toutefois : l’instance a déjà examiné plusieurs affaires similaires et va sans doute ouvrir une instruction ce jeudi soir.

Rencontre avec l’article 2 de l’annexe 2

Vous vous souvenez peut-être des « banderoles de la honte », déployées en novembre 2009 au Vélodrome, dont la pire : « trois ans sans Julien, trois ans qu’on est bien » (une référence à Julien Quemener, abattu en marge d’un PSG-Tel Aviv). L’OM avait alors écopé d’une amende de 40.000 euros en commission de discipline, pour avoir laissé les « supporters » déployer cette banderole.

Evidemment, le message « Fuck LFP » n’a rien de comparable, sur le fond. Mais cela reste injurieux et c’est une violation de l’article 528 des règlements de la LFP. (Vous êtes toujours là ? Accrochez-vous) Les sanctions possibles sont celles prévues par l’article 2 de l’annexe 2 des règlements de la FFF, par renvoi de l’ article 14 du règlement disciplinaire de la LFP.

Pour le club : sans doute une amende et/ou une fermeture de tribune

Allez, on arrête de vous torturer, on n’est pas en TD de droit : ces sanctions vont de l’amende au déclassement, en passant par les huis clos (partiels ou non) ou le retrait de points. Pour vous donner trois exemples, parmi tant :

Banderole « anti-Ch’tis » : Le PSG a d’abord été exclu de l’édition suivante de la coupe de la Ligue. Une sanction suspendue par le tribunal administratif.

Banderole raciste contre Boubacar Kébé : La LFP avait condamné Bastia à un match à huis clos, puis la FFF a ajouté le retrait d’un point. Une sanction annulée par le tribunal administratif.

Banderole anti PSG et pro Ultras à Saint-Etienne : 25.000 euros d’amende.



Et ce « Fuck LFP », dans tout ça ? « En pratique, ce sera sûrement une amende » affirme un avocat, fin connaisseur de ces dossiers (et qui nous a bien rencardés sur l’article 2 de l’annexe 2). « Compte tenu de la répétition des incidents, la fermeture de cette partie de la tribune me semble appropriée », complète Tatiana Vassine, avocate en droit du sport (qui a subi nos questions bêtes pendant une demi-heure).

Les supporters peuvent (à peu près) dormir tranquille

Voilà pour les sanctions disciplinaires. L’OM pourrait aussi être poursuivi au pénal, pour complicité d’injures publiques, si la LFP porte plainte bien sûr. « Le parquet étant débordé, je le vois mal se saisir tout seul », précise Tatiana Vassine.

Les supporters pourraient aussi être traînés au tribunal : d’ailleurs, après la banderole anti-Ch’tis, cinq supporters ont été (légèrement) condamnés par la justice. De quelles sanctions parle-t-on ?

Les amendes pour injure publique peuvent aller jusqu’à 12.000 euros.

« Provoquer des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre ou de toute autre personne ou groupe est puni d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende », selon l’article L.332-6 du Code du sport.



Ce serait « pousser très loin » le Code du sport, reprend notre informateur anonyme, habitué à défendre des supporters. Et comme on parle cette fois d’un tifo, et pas d’une banderole… « Il est impossible de démontrer qui était au courant du contenu au moment de soulever les cartons ».

Seules des dénonciations permettraient de savoir qui a dessiné le tifo et qui en est responsable, au sein des groupes de supporters. Précisons tout de même qu’après la fameuse banderole chtitophobe, les Boulogne Boys ont été dissous par le ministère de l’Intérieur. Une décision prise après une tempête politico-médiatique.

« Le ministère de l’Intérieur est occupé avec autre chose en ce moment », reprend Tatiana Vassine. Des sanctions contre les groupes de supporters pourraient en revanche venir du club directement : « L’OM peut suspendre certains abonnements pour un match ou plusieurs matchs, comme l’a fait le FC Nantes. »

Dans le contexte, ça nous semble assez improbable : les dirigeants sont quand même allés trinquer avec les Winners pour leurs trente ans, dans la nuit de dimanche. « Le club va sans doute attendre la décision de la commission de discipline », confirme notre nouvelle prof de droit.

