Marseille

FOOTBALL L'OM a balayé l'ASSE ce dimanche. Les Verts ne verront sans doute pas la Ligue Europa l'an prochain...

Il nous sort quand même une grosse grosse saison, là, Florian Thauvin... - A.-C. Poujoulat / AFP

Jean Saint-Marc

Elle est précieuse, celle-là ! Face à un adversaire direct, l’OM remporte ce dimanche une victoire déterminante dans la course pour une place qualificative pour la Ligue Europa. La 5e ou la 6e ? Pour l’instant l’OM est 6e, un petit point derrière Bordeaux, vainqueur de Nantes ce dimanche après-midi. Et, surtout, après trois matchs très très nuls, les Marseillais ont cette fois régalé le public du Vélodrome.

>> A lire aussi : LIVE. Revivez par ici notre direct du match

Pour une fois, l’Orange Vélodrome portait bien son nom (et salue bien bas la LFP). Parmi les suiveurs de l’OM, les plus enthousiastes évoqueront sans doute le « mur orange » dans le haut du Virage Sud. On n’ira pas jusque-là, mais il faut reconnaître que les South Winners et les Fanatics ont fait le boulot pour leurs trente ans : tee-shirts orange pour les Winners, tifos énormes au coup d’envoi, fumigènes du côté des Fanatics et grosse ambiance (partout, tout le temps).

Le Vélodrome, quasi plein (54.100 spectateurs), a transmis ses amitiés à la commission de discipline de la ligue : le bas du Virage Sud, fermé lors du dernier match à domicile, lançait au coup d’envoi un simple mais efficace « Fuck LFP ». Qui vaudra sans doute une enquête de la LFP.

>> A lire aussi : Fermeture du bas du virage Sud: Les Ultras de l'OM dénoncent une «injustice flagrante»

Florian Thauvin régale, Bafé Gomis (se) rassure. Très franchement, on a rarement vu l’OM jouer aussi bien cette saison. Confiants et inspirés, les Olympiens ont déroulé. Mention spéciale pour Florian Thauvin : buteur d’une reprise pleine de sang-froid (22e), passeur sur le but de Gomis (32e) et de nouveau buteur à la 58e : lancé par Sakai, FloTov temporise pour mieux déposer Lacroix, et colle le ballon dans le petit filet de Ruffier.

Tiens, à propos de petit filet… Arrêtons nous deux secondes sur le but de Bafé Gomis : contrôle en aile de pigeon, petit jongle et reprise dans le petit filet ! L’ancien Stéphanois a mis les formes après deux mois sans but. Et pour que le bonheur soit complet : le troisième offensif de l’équipe, Dimitri Payet, a lui parfaitement conclu la contre-attaque de la 93e (sur une passe de Sanson, sa 2e dans le match, sa 11e de la saison, accessoirement).

Sainté peut dire adieu à l’Europe. Sept points de retard sur la cinquième place, un calendrier de folie avec des matchs contre le PSG, Monaco ou Bordeaux… Cette fois, on peut le dire : après quatre années consécutives en C3, l’ASSE vivra sans doute l’an prochain une saison sans matchs le jeudi soir.

Dans l’obligation de battre l’OM, les Stéphanois n’ont pourtant pas montré grand-chose au Vélodrome : quelques occases en première mi-temps, mais trois fois rien. Et quasiment pas de réaction quand c’était encore possible. Un seul tir cadré en 90 minutes les gars…

