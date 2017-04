Marseille

On sait que Mourad Boudjellal aime beaucoup les micros et les caméras. L’ancien éditeur de bandes dessinées aime aussi les livres : il sort son deuxième bouquin ce jeudi. Dans Un président devrait dire ça plus souvent, le patron du RC Toulon fait preuve de sa verve habituelle, si l’on en croit Libération, qui fait un compte rendu de l’ouvrage.

« Plus de valeurs dans le foot que dans le rugby »

« Je suis le plus grand escroc du rugby, je ne l’ai jamais pratiqué de mon existence, je ne connais même pas toutes les règles », lâche Mourad Boudjellal dès les premières lignes. Très en colère contre la Ligue et contre ses collègues dirigeants de club (« beaucoup » auraient collaboré entre 1939 et 1945, sous-entend Boudjellal), il affirme aussi qu’il « existe davantage de valeurs dans le football que dans le rugby. Les fameuses valeurs du rugby constituent un gros mensonge. » Et le rugby serait même « un sport de profiteurs et de voleurs ! »

Il consacre enfin un paragraphe entier à l’élection présidentielle. Résumons tout ça :

Jean-Luc Mélenchon est « brillant »...

Mais Mourad « quittera la France » si le leader de la France insoumise est élu à l’Elysée.

Même tarif si c’est Marine Le Pen

François Fillon ? « Il n’adhère pas du tout » à son projet.

Et Emmanuel Macron, reçu en grande pompe au stade Mayol ? « Avec lui, peut-être que les Français ne voteront pas contre quelqu’un mais pour », complimente Boudjellal, qui ne peut toutefois réprimer une petite vacherie : « Cette élection ne désigne pas un chef de l’Etat mais un acteur. Aujourd’hui, Macron est le meilleur acteur. Il mérite le César. »

