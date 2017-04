Marseille

FOOTBALL Ce Marseille-ASSE au Vélodrome pourrait déjà être déterminant ce dimanche (21 heures), dans la course pour la Ligue Europa. Sachant qu’une 6e place suffira peut-être…

Sur le papier – et dans les livres d’histoire – cet OM-ASSE (ce dimanche à 21 heures) est une affiche plutôt sympa. Dans les faits… Hum… Le spectre d’un sale 0-0 plane au-dessus du Vélodrome. Attaquants en panne, enchaînement de matchs nuls, coachs critiqués : c’est dans ce contexte qu’il faut se qualifier pour la Ligue Europa, derrière l’OL (4e), avec un Bordeaux en pleine bourre (5e) et des Nantais (8e) qui reviennent fort… Alors, qui de Marseille (6e) ou de Sainté (7e) est le mieux armé ?

La dynamique : c’est un peu la course d’escargots, non ?

Les deux victoires par trois buts d’écart face à Lorient et Angers avaient soulevé beaucoup d’espoirs à Marseille… Depuis, le soufflé est bien retombé : trois matchs nuls (vraiment nuls) contre des équipes largement à la portée de l’OM : Lille, Dijon et Toulouse. Et la cinquième place qui s’échappe.

Côté stéphanois, l’égalisation assez improbable de Benjamin Corgnet, dimanche face à Nantes (1-1, 70e) a peut-être changé beaucoup de choses. Laborieuse depuis de longues semaines, l’ASSE s’accroche ainsi à trois longueurs de l’OM (avec un match en retard) grâce à une série en cours de trois nuls et une victoire. Une dynamique de rêve… Si on la compare aux six revers (toutes compétitions confondues) concédés en février.

Verdict : Allez, on donne le point à Sainté. Mais paye ton « sprint final » !

Des infirmeries qui se vident

Là aussi, Saint-Etienne a connu bien pire cette saison. Christophe Galtier vient de récupérer un blessé de longue date, Oussama Tannane, et Kévin Malcuit est lui aussi sur le chemin du retour. Mais le fragile Alexander Söderlund devrait encore être forfait au Vélodrome. Loïc Perrin (mollet) est toujours blessé… Florentin Pogba a rechuté (cuisse) : ça laisse deux défenseurs centraux de métier dans l’effectif.

L’infirmerie de la Commanderie est elle quasi vide… Si l’on oublie évidemment Abou Diaby, qui fait partie des meubles. Patrice Evra, par exemple, a repris la compétition la semaine dernière, à Toulouse, et va de mieux en mieux. Bafé Gomis s’est lui aussi remis de sa blessure au genou… Mais on en reparlera.

Verdict : Celui-là est pour l’OM, largement. 1-1

Le calendrier n’épargne pas Sainté

Au début de ce fameux « sprint final », on a beaucoup parlé du calendrier favorable de l’OM. Sauf que les cinq confrontations contre cinq mal classés (le plus gros client étant le TFC, alors 10e) n’ont permis de récolter que neuf points. En cette fin de championnat, l’OM affronte trois équipes qui se battront pour leur maintien, dont des Nancéiens accrocheurs (n’est-ce pas messieurs les Rennais ?). L’OM recevra aussi le 3e, Nice, et se déplacera à Bordeaux… où les Marseillais n’ont plus gagné depuis 40 ans.

Quant à Sainté, difficile d’imaginer un plateau plus corsé. L’ASSE va en effet affronter quatre équipes du Top 6, avec notamment les réceptions de Monaco et du PSG. Les chocs directs à Marseille puis contre Bordeaux permettront aux Verts de vite être fixés dans leur quête d’Europe. Même l’ultime journée semble délicate, avec un déplacement à Nancy, qui pourrait bien ne pas être sauvé à ce moment-là.

Verdict : Malgré la malédiction bordelaise, c’est encore un point pour l’OM, parce que Monaco et Paris… Aïe aïe aïe.

Les coachs critiqués… Enfin surtout Galtier

Depuis trois ans, l’incertitude est systématiquement de mise concernant l’avenir de Christophe Galtier. Sa colossale longévité sur le banc, depuis décembre 2009, s’accompagne d’une lassitude de plus en plus marquée au sein du club. Souvent frileux et guère aidés par un manque de talent offensif, ses choix sont souvent contestables. De même, sa communication, tantôt sur le maintien, tantôt sur l’Europe, se révèle être l’un des échecs de la saison.

Rudi Garcia est de plus en plus critiqué par les supporters marseillais. En panne d’inspiration tactique (particulièrement contre les grosses équipes), il a aussi agacé en se défaussant sur ses joueurs… ou sur l’arbitrage. Et les critiques alors ? « Je n’ai pas de temps à perdre avec ça », s’est-il énervé la semaine dernière. Il faut dire qu’en tant que bâtisseur de l’OM Champions Project, il a sans doute le soutien de son président…

Verdict : Décidément, l’OM enchaîne… 3-1, le break est fait.

Des avants-centres en plein doute

Bafé Gomis, très efficace jusqu’en février (16 buts en L1), marque le pas depuis sa blessure au genou. Jamais dans le bon timing, souvent hors-jeu… Il sort d’un très mauvais match à Toulouse.

Avec Robert Beric, l’ASSE a potentiellement un redoutable attaquant de pointe. Sauf que le Slovène ne s’est pas encore vraiment remis de sa rupture des ligaments croisés, en 2015. Très adroit en début de saison (trois buts inscrits en quatre tirs), il n’a trouvé la faille qu’une fois en 2017, contre Metz (2-2 le 12 mars). Avec ses 7 buts cette saison, l’actuel très emprunté Beric illustre les galères offensives de l’ASSE (11e attaque en L1).

Verdict : On n’est pas loin du match nul sur le coup… Mais on serait tenté de donner le point à l’OM, qui dispose, avec Rémy Cabella, d’une vraie option sur le banc.

3-1 ou 4-1, de toute façon, vous l’aurez compris, c’est l’OM qui remporte notre match des candidats à l’Europe. Si seulement on pouvait avoir un tel score au Vélodrome, ce dimanche soir…

