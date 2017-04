Marseille

POLITIQUE La députée du Vaucluse dit vouloir ne pas faire de politique toute sa vie...

La députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le Pen - BERTRAND LANGLOIS / AFP

M.C. avec AFP

Arrêtera ? Arrêtera pas ? Marion Maréchal-Le Pen, députée Front National du Vaucluse, a confirmé vendredi au micro de franceinfo qu’elle avait « l’intention à terme de ne pas continuer la politique », tout en se réservant sur « le moment le plus opportun » pour l’annoncer.

>> A lire aussi : Vaucluse: Les habitants de Carpentras ne croient pas au retrait de Marion Maréchal-Le Pen

« J’ai toujours dit que je ne ferai pas de politique toute ma vie (…) J’ai l’intention à terme de ne pas continuer la politique » a affirmé la nièce de Marine Le Pen, l’une des figures majeures du Front national et considérée par nombre de frontistes comme la cheffe de file d’un courant de « droite » au FN, plus libéral en économie et plus porté sur les questions sociétales.

« A fond derrière Marine Le Pen »

« Maintenant à moi de choisir le moment le plus opportun sans nuire d’une quelconque manière au combat qui est le nôtre (…). Ce n’est pas l’heure pour l’instant d’en parler » a estimé la députée du Vaucluse.

>> A lire aussi : Vaucluse: Marion Maréchal-Le Pen sur le point d’arrêter la politique ?

La petite-fille de Jean-Marie Le Pen s’est dite « à fond derrière Marine Le Pen », au point d’avoir porté récemment une rose bleue en pin’s, symbole de la campagne de sa tante qu’elle n’avait pas trouvé à son goût.

Candidate aux législatives

Elle a rappelé avoir été « investie » par le FN pour être candidate à un nouveau mandat de députée dans le Vaucluse tout en refusant de dire explicitement : « Je serai candidate aux législatives ».

Alors que Florian Philippot l’avait jugée en décembre « seule et isolée » au FN, notamment sur la question de l’avortement, et que Marine Le Pen a exclu d’en faire sa ministre à cause de son « inexpérience » et de leurs liens familiaux, la députée du Vaucluse estimé que le vice-président du FN ferait « certainement (…) un bon Premier ministre ».

« J’ai très mauvais caractère, et ça tout le monde le sait »

« Ça fait cinq ans qu’on essaye de mettre des coins entre Marine, moi, Florian » a-t-elle reproché aux journalistes, « je ne rentrerai pas dans ce jeu-là parce qu’aujourd’hui je suis à 100 % derrière Marine Le Pen », a-t-elle insisté.

Interrogée sur les propos de sa tante à Femme Actuelle, la qualifiant de « raide » et « inexpérimentée », elle a confié s’en être d’abord « étonnée » puis avoir « compris en fait le contexte qui avait entraîné ces déclarations ». « Elle dit juste que j’ai très mauvais caractère, et ça tout le monde le sait » a-t-elle poursuivi.

>> A lire aussi : Présidentielle: Si Marine Le Pen est élue, sa nièce Marion, «jeune et assez raide», ne sera pas ministre

Mots-clés :