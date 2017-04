Marseille

JUSTICE Seize ont été placées en détention...

20 Minutes avec AFP

Dix-huit personnes ont été mises en examen jeudi et 16 d'entre elles placées en détention provisoire après un vaste coup de filet dans la cité Font-Vert, à Marseille, lors duquel 39 kilos de cannabis ont été saisis.

La cité Font-Vert, connue pour être un des hauts lieux du trafic de stupéfiants à Marseille, a été la cible d'une vague d'interpellations, à partir de lundi, de 25 membres suspectés d'un réseau. Les policiers ont saisi près de 165.000 euros, 32 kg de résine de cannabis et plus de 6 kilos d'herbe, deux fusils à pompe, un pistolet et une centaine de munitions.

La moitié a des antécédents judiciaires

Ce coup de filet, qui a permis l'arrestation de personnes «à tous les niveaux du trafic», selon le procureur de la République Xavier Tarabeux, a été mené dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à l'été 2016 et confiée à un juge d'instruction marseillais.

Sur les 25 personnes interpellées, la moitié environ ont des antécédents judiciaires pour infraction à la législation sur les stupéfiants selon Xavier Tarabeux, qui ajoute que certains doivent encore être présentés à un juge vendredi. Mardi, une autre descente policière dans une cité voisine avait permis la saisie de 12 armes à feu, dont huit kalachnikov. Huit personnes avaient été placées en garde à vue.

Félicitations du ministre

Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, a félicité dans un communiqué les policiers de la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Marseille et de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône «pour les résultats exceptionnels obtenus ces derniers jours en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants à Marseille dans le cadre du pilotage opérationnel renforcé».

Sur les trois premiers mois de l'année, pour la seule DDSP, «les affaires de trafics réalisées à Marseille sont en hausse de 14,2%», selon le ministère de l'Intérieur. Sur la même période, le nombre de personnes écrouées pour trafic de stupéfiants a augmenté de 22,6% dans le département.

