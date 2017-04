Marseille

POLITIQUE Les habitants de Carpentras ne croient pas au possible retrait de Marion Maréchal-Le Pen et la voient, de toute façon, remporter les prochaines élections législatives…

Pas de tremblement de terre à Carpentras, dans le Vaucluse, après l’annonce du possible retrait de la vie politique de Marion Maréchal-Le Pen. Mercredi, le Canard Enchaîné, avait laissé entendre que la députée de la 3e circonscription du Vaucluse, hésiterait à briguer un nouveau mandat. Contacté par 20 Minutes, l’un des investis, Thibaut de la Tocnaye, a précisé qu’elle pourrait quitter la politique en cas de défaite aux élections législatives.

Ce qui n’est pas près d’arriver, selon les habitants de Carpentras. Sympathisant ou non du Front National, ici personne ne la voit perdre. « Elle peut se représenter parce qu’il n’y a aucun doute sur sa réélection. Peu importe le nombre de fois ou elle se présentera, elle sera à chaque fois élue dans cette circonscription », affirme Annick, sûre d’elle, qui n’a pas voté Marion Maréchal-Le Pen aux dernières législatives.

« C’est comme dans un couple »

Sur le terrain de boules, où Yves, Rian, et Jacky, tous les trois retraités, s’accordent une petite pause, l’issue de cette histoire ne fait aucun doute. « Ici tout le monde vote pour Marion. Tout Carpentras vote pour elle », insistent d’une même voix les trois hommes. Et les possibles querelles au sein du parti d’extrême droite ont une explication toute trouvée : « Elle est très jeune et les politiques ne font pas confiance aux jeunes », avance Rian. Yves, lui, ne s’inquiète pas : « C’est comme dans un couple. Il y a forcément des moments ou tu t’engueules mais après tu redeviens cul et chemises ».

Si certains Carpentrassiens n’étaient pas au courant du possible retrait de leur députée, d’autres seraient soulagés d’une telle nouvelle. « Leur travail est nul. On le voit dans notre circonscription et à la région, c’est zéro. Zéro pour le social, zéro pour l’insertion, zéro pour l’éducation. Donc ce serait une très bonne nouvelle, mais je n’y crois pas », se désole Daniel, en regardant les autres jouer à la pétanque, assis sur son banc.

« Elle a beaucoup de charme »

Ici à Carpentras, la politique a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le travail et l’investissement fourni par la jeune femme ne sont pas ce qu’il y a de plus important. Jacques, Christian, Louis et Joseph, eux aussi retraités, savent bien ce qui leur plaît chez Marion Maréchal-Le Pen. « Qu’est ce qu’elle est jolie cette petite, elle a beaucoup de charme », s’accordent les quatre hommes. Christian, qui a eu le droit à une bise de la part de sa députée, est ravi du travail qu’elle fournit. « Si elle venait à partir ce serait une grande perte. On serait très déçu. Elle fait beaucoup de choses pour nous, c’est elle qui a organisé la fête des papillons ».

Mercredi, Marion Maréchal-Le Pen a annoncé sur sa page Facebook la liste des candidats aux élections législatives. Et surprise… elle en fait bien parti. Mais rien ne dit qu’elle ira jusqu’au bout. En cas de discorde avec Marine Le Pen, après les élections présidentielles, elle pourrait faire marche arrière.

