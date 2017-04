Marseille

POLITIQUE Le député socialiste des Bouches du Rhoné souhaite une fusion entre le Parti socialiste (PS) et Europe Ecologie-Les Verts (EELV)...

Patrick Menucci, après le premier tour des municipales à Marseille, en 2014. - P. Magnien / 20 Minutes

20 Minutes avec AFP

Le député socialiste des Bouches-du-Rhône Patrick Mennucci a proposé lundi une « fusion » du PS et d' Europe Ecologie-Les Verts (EELV) en un seul parti, ouvert « à la gauche associative ». Le fait qu’EELV ait renoncé à présenter un candidat à la présidentielle et soutienne le socialiste Benoît Hamon est « un acte d’une importance fondamentale », inédit depuis 1974 et la candidature de l’écologiste René Dumont, souligne Patrick Mennucci dans un texte transmis à l’AFP.

« C’est le sens de l’histoire »

« Nous devons en tirer les conclusions et prolonger cet accord en proposant une fusion du Parti socialiste et EELV, poursuit le député. Plus personne ne peut nier qu’aujourd’hui la question environnementale est liée à la question sociale. Partant de ce constat nos deux formations ne peuvent plus rester séparées. C’est le sens de l’histoire. »

Le parti issu de cette fusion doit « sortir de l’endogamie » en permettant « la participation des hommes et des femmes engagés dans les associations et les syndicats qui partagent » les mêmes valeurs.

Un grand rassemblement de la gauche

Le député des Bouches-du-Rhône, déplorant que la gauche n’ait pas pu s’unir avant le premier tour de la présidentielle, appelle pour les législatives à une « discussion » entre « le Parti socialiste fidèle au résultat de la primaire », c’est-à-dire les militants et élus qui n’ont pas rallié Emmanuel Macron, « EELV, le PCF, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ainsi que le PRG afin que les 577 circonscriptions de France ne comptent qu’un candidat de gauche au premier tour ». « Qu’un candidat de gauche l’emporte ou non » à la présidentielle, « il faudra soit une majorité plurielle pour le soutenir soit une opposition nombreuse pour s’opposer au pouvoir libéral et/ou conservateur », estime le socialiste marseillais.

