Marseille

JUSTICE La procureur de la République d'Ajaccio a ouvert une enquête après la démission de 18 membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse-du-Sud...

La chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio - PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP

20 Minutes avec AFP

Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République d'Ajaccio Eric Bouillard après la la démission de dix-huit élus de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse-du-Sud, une instance à l'histoire mouvementée depuis plusieurs années. « J'ai ouvert une enquête préliminaire confiée à la brigade financière de la DRPJ pour faire le point sur le contexte de ces démissions », a déclaré à l'AFP M. Bouillard. « Les premières informations ne sont que des rumeurs », a-t-il estimé, précisant que «les premières auditions n'ont pas été très concluantes».

Election d'un nouveau président

Le préfet de Corse Bernard Schmeltz a accepté vendredi la démission présentée il y a deux semaines par dix-huit élus, dont le président, sur les quarante membres qui composent la CCI. «Le nombre de 21 démissionnaires n'étant pas atteint, la chambre peut poursuivre sa mission sans que de nouvelles élections soient organisées. Les membres non démissionnaires devront toutefois procéder à l'élection d'un nouveau président», a précisé M. Schmeltz dans un communiqué diffusé lundi.

>> A lire aussi : Corse: L'Etat «ne capitule pas» face au crime

«On ne pouvait plus travailler dans de bonnes conditions», a déclaré à l'AFP le président démissionnaire Jean-André Miniconi, chef d'entreprise. «Il y avait des tensions entre élus, plutôt que d'aller au blocage et de ne pas pouvoir exercer le mandat pour lequel on a été élus, on a préféré partir». «J'ai repris la chambre lorsqu'elle était menacée de mise en tutelle en 2015 et je l'ai redressée», a-t-il affirmé, regrettant que, depuis vingt ans, la CCI «ne parvienne pas à trouver la stabilité».

>> A lire aussi : Le président de la Chambre de commerce de Corse-du-Sud abattu ce mercredi

L'ancien président assassiné

En novembre 2012, le président de l'époque de la CCI de Corse-du-Sud, Jacques Nacer, un dirigeant du club de football d'Ajaccio proche de l'ex-leader nationaliste Alain Orsoni, a été tué par balles dans un magasin de vêtements du centre d'Ajaccio. Nathalie Carlotti, qui lui a succédé, a démissionné au bout de deux ans.

>> A lire aussi : Deux mille personnes aux obsèques de Jacques Nacer à Ajaccio

Mots-clés :