FOOTBALL Le coach marseillais était très en colère après le nul face à Dijon. Ses joueurs, eux, ont fait profil bas en zone mixte...

Quand Rudi Garcia fâché, lui toujours faire ainsi. - B. Horvat / AFP

Il y a des matchs nuls qui ont une bonne tête de défaite. Les sifflets du public, les joueurs qui tirent la tronche en zone mixte et qui ne s’arrêtent pas… Et le coach qui s’énerve en conf' de presse. On a eu les trois ce samedi au Vélodrome, après ce nul triste comme la pluie face à Dijon (1-1).

Commençons par le coach, donc. Alors que tous (et nous les premiers) s’attendaient à ce qu’il se cache derrière l’arbitrage, certes très défavorable… Rudi Garcia a surpris son monde : « avec l’arbitrage vidéo, on aurait eu deux penaltys. On aurait gagné, certes… Mais on ne le méritait pas. »

Le seul tir cadré de l'OM en première mi-temps ? Sertic, contre son camp

Tiens donc ? Garcia dézingue alors longuement son équipe, auteur d'« une contre-performance ». Il pointe « un manque d’implication, manque de caractère, manque de tout »… Et un peu de suffisance, aussi : « on a cru qu’en étant l’OM, il suffisait de rentrer au Vélodrome pour gagner. Sauf qu’on ne gagne pas en Ligue 1 en ne jouant qu’une mi-temps ».

Effectivement, l’OM a totalement oublié de jouer la première : 62 % de possession mais… Pas un seul tir cadré (enfin si, celui de Sertic, mais c’était contre son camp…) « Si on continue comme ça, on regardera l’Europa League à la télé l’an prochain », reprend Garcia, persuadé que les concurrents de l’OM « doivent bien rigoler ce soir ». Bordeaux ne rigolera peut-être pas longtemps : OK, les Girondins n’ont qu’un point de retard sur l’OM mais ils doivent se farcir Nice dimanche soir. Quant à Saint-Etienne, c’est Monaco… Et c’est reporté, Coupe de la Ligue oblige.

Bon, après un speech comme ça, on se dit qu’il a dû sérieusement hausser le ton dans le vestiaire. On voulait poser la question au capitaine Gomis mais… Il nous a collé un vent : « je n’ai rien à dire ». C’est rarissime, et ce n’est pas bon signe. Rémy Cabella, peut-être ? Nope, il a fait mine de ne pas nous voir (en même temps il ne voit pas ses partenaires démarqués quand il fait des tout droit, donc pourquoi pas). Maxime Lopez ? Victoire, le minot s’approche. Alors, ça a chauffé ? « Non, il a juste dit qu’on ne pouvait pas jouer qu'une seule mi-temps. C’est un coach ambitieux. »

Mouais, apparemment, les murs ont quand même un peu tremblés... C'est en tout cas ce que croit savoir ce confrère d'RMC :

Garcia est en colère et a annulé le jour de repos des Olympiens demain ! Le coach leur colle une séance vidéo à 9h30. Ça a gueulé! #OM — Florent Germain (@flogermain) April 1, 2017

83e, 1-1 contre le terrifiant Dijon… Et c’est Zambo Anguissa qui rentre

Un entraîneur qui pousse des gueulantes... Et un entraîneur qui sait se remettre en question ? Mmmmh. On a tenté le coup en conf' de presse, parce qu’on était très surpris qu’à 1-1 à la 83e, contre le terrifiant Dijon (17e de Ligue 1) Garcia fasse sortir Thauvin pour faire rentrer… Zambo Anguissa. Pour vous donner une idée, la seule option moins offensive qu’il avait c’était de faire sortir Gomis pour faire rentrer Fanni !

@RudiGarcia faut arrêter d'insister avec @lopezmaxime1 , le minot est carbonisé. Mets nous @RemyCabella! Et srx change de systm #OMDFCO — Doudou (@mecracefon) April 1, 2017

Regrette-t-il ce choix ? Mais alors PAS du tout. « Il a au moins stabilisé le milieu. Grâce à lui, Morgan (Sanson) a pu jouer plus haut », tente Rudi Garcia… Qui glisse alors, l’air de rien, qu’il avait aussi fait rentrer Clinton Njie et Rémy Cabella. « Nos remplaçants ont apporté, mais pas suffisamment ». Comment te dire Rudi… Un 4-3-3 qui ne fonctionne pas… Un coaching encore raté… Ça fait beaucoup, non ?

