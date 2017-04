Marseille

JUSTICE Cette mère de famille a été condamnée à deux ans et demi de prison...

Un enfant puni (illustration). - Catherine Delahaye/SIPA

J.S.-M.

Une femme de 43 ans était jugée ce vendredi par le tribunal de grande instance de Toulon ( Var) pour avoir maltraité ses enfants, relate Var-Matin. Cette mère de famille, qui élevait seule à Hyères ses jumelles de 5 ans et un petit garçon de 3 ans, les frappait violemment et régulièrement, depuis plusieurs années.

>> A lire aussi : Le calvaire d’un bébé jugé en appel devant la cour d’assises de Corse

En mars dernier, elle a puni une des petites filles en appliquant sur ses avant-bras et sur ses mains des pics à brochettes chauffés à blanc. Les enseignants de l’école ont repéré ses blessures. Des voisins avaient également appelé le 119 (Allô Enfance en danger). Les enfants ont été placés en foyer.

« Qu’elle me pardonne »

Leur mère, toujours selon Var-Matin, a été condamnée ce vendredi à deux ans et demi de prison, dont un an et demi ferme et à une obligation de soins.

>> A lire aussi : Var: 15 ans de prison supplémentaires pour un violeur récidiviste

Elle a reconnu les faits, lançant à la barre, pour sa fille : « qu’elle me pardonne… »

Mots-clés :