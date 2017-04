Marseille

CULTURE Une délégation de la ville va passer une semaine à Los Angeles pour mettre en avant les atouts cinématographiques de la cité phocéenne…

Les Marseillais à Hollywood, non ce n’est pas la nouvelle saison d’une téléréalité ! Une délégation d’une quinzaine de personnes va s’envoler la semaine prochaine pour La Mecque du cinéma : Hollywood. Didier Parakian, adjoint au maire délégué à l’économie, Séréna Zouaghi, conseillère municipale déléguée à la mission cinéma ainsi qu’une dizaine d’entreprises seront chargés de promouvoir les atouts cinématographiques de Marseille du 3 au 8 avril.

Climat, infrastructure, compétences...

« Le message est très clair, Marseille est une ville de tournage et la métropole est un territoire de tournage », plante en décor Didier Parkian. Fort de son expérience avec Netflix pour la série Marseille, la délégation se rend de l’autre côté de l’Atlantique sûre de ses forces. « On a tout ce qu’il faut pour donner envie. On a une ville magnifique, un climat exceptionnel et un savoir-faire inégalable », se réjouit l’adjoint. Les infrastructures existent déjà, avec les studios cinéma de Provence Studio à Martigues par exemple. Les compétences sont également là, avec des boîtes de production à la pointe de la technologie. Les événements aussi avec le Marseille Web Fest, le festival des séries sur internet.

Jean Michel Albert, producteur, va rencontrer des studios et des producteurs qui souhaiteraient concourir pour ce festival. Mais pas seulement. « J’y vais avec une triple casquette. En plus du WebFest, j’y vais pour organiser les Streamy Awards européen et avec le projet d’une série d’action, Marseille Run ».

Le prochain James Bond à Marseille ?

Au programme des Français pour cette semaine bien remplie, une succession de rencontre avec des studios comme Sony Picture ou Warner Bros, à qui ils ont une demande un peu spéciale à faire : « On aimerait que le prochain James Bond commence dans la ville de Marseille », explique sérieusement Didier Parakian.

Si la promotion de la ville et de ses atouts -histoire, compétences, environnement - sera bien évidemment primordiale, les Français y vont aussi pour prendre exemple. « On est très intéressés par les studios à ciel ouvert. On n’en a pas dans la région et on aimerait progresser dans ce domaine ». Les entreprises y vont aussi pour signer des contrats. « Le scénariste a commencé à écrire les dix épisodes de Marseille Run, on y va pour les faire valider et faire avancer le projet », détaille Jean Michel Albert.

Les atouts de la ville offrent des retombées économiques considérables : « On a pu chiffrer que la série Marseille de Netflix a rapporté 11 millions d’euros à la ville », argumente Didier Parakian. En plus des millions, Marseille a aussi gagné le droit de rivaliser définitivement avec Hollywood. Netflix a décidé d’offrir les lettres « MARSEILLE », qui trônent sur les hauteurs de la ville.

