VANDALISME Dans la nuit de mercredi à jeudi, la façade du Palais des papes d’Avignon a été recouverte de l’inscription « En Syrie, ce monument n’existe plus »…

Inscription taguée sur le Palais des Papes d'Avignon et découverte le 30 mars 2017. - Document remis

Mercredi matin, le Palais des papes d' Avignon s’est réveillé avec l’inscription « En Syrie, ce monument n’existe plus » sur sa façade, rapporte La Provence. « Vers minuit cinq, un de nos agents de sécurité a repéré une personne en train de grapher un mur du Palais des papes », précise à 20 Minutes Michel Pacqueu, le directeur d' Avignon Tourisme, la société d’économie mixte qui gère le Palais des papes. Lorsque l’agent est revenu après être allé chercher du renfort, la personne avait disparu.

Une plainte a été déposée

Michel Pacqueu a prévenu la police et des techniciens de la police scientifiques sont venus procéder à des prélèvements et prendre des photos. Avignon Tourisme a déposé plainte et fait appel aux services de la ville d’Avignon pour nettoyer les pierres. « C’est un travail délicat, il ne faut pas faire n’importe quoi pour effacer les inscriptions dans le but ne pas abîmer les pierres du Palais », explique Michel Pacqueu. Depuis hier matin, le message n’est plus visible.

Quant à la motivation du vandale, le mystère reste entier. « Peut-être que des gens se sentent investis d’une mission. Celle de nous faire prendre conscience de la chance d’avoir ce genre d’édifice ? », s’interroge le directeur avant de conclure « Peu importe la raison, ce n’est pas comme ça que l’on sert une cause ».

