PRESIDENTIELLE Après le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, une militante socialiste marseillaise a porté plainte, s'estimant victime d'abus de confiance...

Une affiche déchirée de Benoît Hamon - Eric Cabanis / Afp

Mathilde Ceilles

C’est un geste qu’elle dit avoir « mûrement réfléchi ». Révoltée par l’annonce de Manuel Valls de voter Emmanuel Macron, et surtout, par l’absence de sanctions, Sylvie Lyons-Noguier, une militante socialiste marseillaise, s’est rendue mercredi à la police pour déposer plainte contre le Parti socialiste et la Haute autorité des primaires pour « abus de confiance ». Va-t-elle être celle qui va porter l’affaire Valls au tribunal ?

Que dit la plaignante ? Encartée au PS depuis une dizaine d’années, Sylvie Lyons-Noguier s’estime victime d’abus de confiance après le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, Dans sa plainte, la militante met en avant le fait que « l’ensemble des membres se devaient de soutenir le candidat élu, et particulièrement M. Valls car lui-même a signé une charte » qu’il n’a pas respectée par la suite.

Dans un premier temps, Sylvie Lyons-Noguier confier espérer que l’affaire se réglera en interne. « Il n’y a pas forcément besoin de juge, il y a des statuts au sein du parti qui permettent de prononcer des sanctions. Ministre ou pas ministre, Manuel Valls est un militant, comme moi. Mais un militant qui aurait fait comme Valls aurait été rapidement exclu du parti ! » La militante est claire : « Je donne jusqu’au 2 avril pour que le parti prenne une décision. Sinon, j’irais jusqu’au bout et je demanderai le remboursement des deux euros. Je ne veux pas que Valls aille chez Macron pour ensuite, si ça ne marche pas, revenir pour se servir dans les caisses du parti ! »

Je réclame k le @partisocialiste récolte les démissions le cas échéant pose des sanctions avant le dimanche 2 avril ! pic.twitter.com/6ui4WJyk8y — Sylvie Lyons (@sylvielyons) March 30, 2017

Mais au fait, c’est quoi l’abus de confiance ? « Si je vous remets de l’argent ou un bien pour un usage déterminé, et que vous l’utilisez pour un autre usage, alors il y a abus de confiance », précise Me Yannick Le Landais, avocat au barreau de Marseille. Et de préciser : « cette dame a déposé une plainte simple auprès de la police. Le parquet a donc trois mois pour éventuellement ouvrir une enquête. Si la plainte n’est pas déclarée comme recevable, le plaignant peut se constituer partie civile pour qu’un juge d’instruction se penche sur le dossier, et c’est à lui qu’il reviendra de statuer sur la recevabilité de la plainte. »

Est-ce le cas ici ? Difficile d’apporter une réponse avec certitude, mais, selon Trystan Lauraire, doctorant en droit pénal à l’université d’Aix-Marseille, une telle démarche a peu de chance d’aboutir devant les tribunaux. « La notion d’abus de confiance n’a pas pour but de protéger ce genre de comportement, ça relève plutôt de la protection des biens, et non de la confiance, explique-t-il. Il est difficile de prouver le préjudice dans ce cas. »

Comment peut-on dénoncer comme le fait M. Valls le risque pour la démocratie que représente le FN sans respecter la démocratie? #8h30Aphatie pic.twitter.com/w6grOWymCa — Benoît Hamon (@benoithamon) March 30, 2017

De plus, ici, l’argent versé par les électeurs a pour fonction de « couvrir les frais engagés pour permettre au peuple de gauche de voter pour son candidat ou sa candidate », selon le site des primaires citoyennes. « On n’a pas utilisé cet argent pour construire une piscine rue de Solférino, sourit Trystan Lauraire, donc il n’y aurait pas ici détournement de bien. Cela relève presque plutôt de l’escroquerie au sens juridique, car la plaignante a voté pour élire un candidat soutenu par les autres, et ce n’est pas le cas. »

Que dit le Parti socialiste ? « Nous avons eu une réunion ce jeudi matin avec Jean-Christophe Cambadélis et nous n’en avons pas parlé », reconnaît Corinne Narassiguin, porte-parole du Parti socialiste. « Elle a tout à fait le droit de porter plainte. On va voir si la justice donne suite, mais nous ne sommes pas plus inquiéts que ça. ». Il est vrai qu’il existe de nos jours un vide juridique concernant l’engagement des candidats aux différentes primaires. Quant à une éventuelle sanction de Manuel Valls, Corinne Narassiguin est claire : « aujourd’hui, la priorité dans la campagne n’est pas de se diviser en lançant des procédures judiciaires au sein du parti. Dans l’histoire récente, aucune procédure d’expulsion n’a été lancée en pleine campagne. On a autre chose à faire. »

[CP] Ma réaction suite à la déclaration de Manuel Valls ➡️ https://t.co/p412C21mPW pic.twitter.com/RfwZ75iaLh — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) March 29, 2017

