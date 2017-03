Marseille

ADRENALINE La station de ski des Hautes-Alpes organise cette semaine les Speed Masters. Les 25 skieurs les plus rapides du monde vont tenter de dépasser les 255 km/h...

Vertigineux. L’adjectif qualifie la vue depuis le haut de la piste… Et le chiffre sur le tableau d’affichage, en bas : 254,958 km/h, record du monde à battre. Il pourrait bien tomber cette semaine, lors des Speed Masters : les 25 skieurs les plus rapides du monde vont se défier, tout schuss, jeudi et vendredi (si la météo le permet) sur l’épreuve du « kilomètre lancé ».

Une épreuve que l’on pratique aussi en Suède, au Canada, en Andorre, en Suisse, à Morzine… Mais c’est à Vars, dans les Hautes-Alpes que les records tombent. Pourquoi ? Comment la station alpine est-elle devenue « la station la plus rapide du monde », comme le proclame son communiqué de presse ?

Une piste parfaite pour exploser les compteurs. L’inclinaison maximale de la pente résume tout : 98 % au départ (on ne va pas passer une heure à faire des maths mais c’est 98 % de 45 degrés, c’est déjà bien assez). Evidemment, le mur s’aplatit un peu dans les hectomètres qui suivent : l’inclinaison moyenne est de 52,5 %. « Grâce à ça, on accélère très vite au départ, et le run ne dure pas longtemps, 13 à 15 secondes. Ça rend l’épreuve moins difficile physiquement… Et donc ça rend les records possibles », résume Philippe Billy, qui se présente comme un des « ancêtres » de la discipline. Accessoirement, il a détenu le record pendant dix ans, et entraîne aujourd’hui son fiston, un des favoris.

La piste de Chabrières (Chab' pour les intimes) est « un site naturel unique au monde », reprend-il. « On a découvert ce couloir sur le site de Vars dans les années 1980. Ce sont quelques pratiquants, les pionniers de la discipline, qui l’ont repéré », se souvient Nicole Gaillan, directrice de l’office de tourisme de Vars. Il a ensuite fallu l’aménager, pour faire tomber les premiers records en 1991.

Des investissements en travaux pour parfaire tout ça. Hé oui, un site naturel au top, c’est bien sympa, mais il a aussi fallu mettre quelques coups de bulldozer pour faire de cette pente LA piste de tous les records. « En 2009, on a fait des travaux, pour faciliter le damage et surtout élargir la zone de freinage », raconte Philippe Billy, qui se souvient d’un budget autour des 700.000 euros, tout de même.

C’est évidemment grâce à ces investissements que Vars domine le game du ski de vitesse. « Franchement, je pense qu’il serait possible de battre les records aux Arcs [en Savoie], assure Philippe Billy, pas chauvin. Mais leur piste n’est plus homologuée, ils ne l’ont pas remise aux normes ! »

Une grosse opération de communication. Pour exister dans un secteur ultra-concurrentiel, la station de Vars a misé plein pot sur le ski de vitesse : « Notre stratégie, c’est de créer des événements d’image ! On communique sur nos spécificités », explique Nicole Gaillan. L’agence de communication parisienne RevolutionR se charge de faire parler des événements, en ski de vitesse… Ou récemment en VTT ! Et un partenariat a été signé avec la radio RMC.

L’occasion pour Vars de rappeler que la piste de Chabrières est ouverte tout l’hiver et que les skieurs peuvent se tester sur le bas de la pente. A condition d’avoir plus de six ans et… sa troisième étoile ! « On a des vacanciers qui viennent parce qu’ils ont entendu parler du ski de vitesse », assure la patronne de l’Office de tourisme, qui ne peut toutefois chiffrer le phénomène. Non, le seul compteur de la station est celui des records : 120 km/h pour les skieurs lambda, 254,958 km/h pour l’Italien Ivan Origone, l’homme à doubler cette semaine.

