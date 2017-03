Marseille

INTERVIEW Pour sa quatrième édition, Christophe Alévêque débarque avec sa «Fête de la dette» à Marseille le 2 juin prochain…

Christophe Alévêque présente la 4ème édition de la fête de la dette. - Adrien Max / 20 Minutes

Adrien Max Twitter

Pour la première fois depuis sa création, la Fête de la dette se tiendra au théâtre Toursky à Marseille. C’est la quatrième édition de cet événement qui se veut avant tout « éducatif, ludique et solidaire », mais la première en région. L’humoriste Christophe Alévêque présentera son spectacle Le tour de la dette en 80 minutes avant que la soirée se conclut par le Bal de la dette. Cette fête revêt un aspect solidaire puisque les bénéfices seront reversés au Secours populaire.

Pourquoi organiser une Fête de la dette ?

Le but c’est de faire quelque chose d’autre que de juste gueuler. Je veux en faire savoir plus à mon niveau, et si on était plus nombreux à le dire, les politiques ne gouverneraient pas comme ils gouvernent. Ils ne mèneraient pas non plus leur campagne électorale comme ils la mènent. C’est un acte d’engagement, c’est une éducation populaire. On dit quelque chose et les gens en font ce que qu’ils veulent.

>> A lire aussi : Le déficit public supérieur aux attentes en 2016, à 3,4% du PIB

Pourquoi traiter un sujet comme celui de la dette par le prisme de l’humour ?

C’est un sujet sérieux et c’est comme ça que je pratique l’humour. On doit rire des sujets sérieux, sinon on va exploser. J’aime l’absurde, et en termes d’économie, on est servis. Ça amène de la légèreté, on a l’attention plus longtemps et les gens comprennent. Avec le pessimisme ambiant, la scène est devenue une sorte de thérapie collective. Quand on utilise l’humour, les gens instaurent une distance naturelle. Il ne faut pas être dans l’émotion, prenons des distances.

Quelles solutions apporter au problème de la dette en France ?

Il faut expliquer. Par exemple pour mes enfants c’est normal d’aller chez le médecin gratuitement, d’aller à l’école gratuitement. Mais il faut leur expliquer que ça a un coût, à quoi ça sert, comment financer. Tout ce qui a été fait jusqu’à présent ne marche pas, il faut imaginer autre chose. Eviter que les deux tiers de l’impôt sur le revenu ne servent qu’à rembourser les intérêts de la dette et donc à payer les banquiers. Il faudrait aussi faire en sorte qu’on ne soit pas obligé de passer par des banques privées. Surtout, le plus important, c’est de dépenser mieux. Donner de l’agent à l’éducation, à la culture. Il faut semer avant de pouvoir en récolter les fruits.

>> A lire aussi : Chômage: Le nombre de demandeurs d’emploi devrait repartir à la hausse en 2017, selon l’Unédic

Est-ce possible de rembourser la dette ?

On ne la remboursera jamais, comme je l’ai dit, la majorité de l’impôt sur le revenu sert à rembourser les intérêts. Regardez l’exemple des Grecs. Ces gens ont fait des efforts et ça continue de s’aggraver. L’austérité tue le malade. Après, dire on s’en fout et on ne rembourse plus c’est de l’hypocrisie.

16500 € ! @ChrAleveque a remis les recettes de la @FetedelaDette au @SecoursPop ! Merci à lui et à tous les #benevoles mobilisés ! pic.twitter.com/H2aO2FbOZA — Secours populaire (@SecoursPop) November 2, 2016

Comment jugez-vous cette campagne pour l’élection présidentielle.

Je la trouve très étonnante. C’est une source de bonheur pour un humoriste (rires). Mais les débats sont plutôt intéressants, enfin ça dépend des candidats. Et on ne parle pas beaucoup de la dette française, ni de la culture.

Pourquoi avoir choisi Marseille pour cette quatrième édition de la fête de la dette ?

Je trouvais ça primordial parce que je suis moi-même provincial. J’ai commencé ma tournée au Toursky et j’ai beaucoup aimé le lieu. J’avais envie de faire ça en dehors de Paris, mais c’était toute une organisation. J’en ai parlé avec le directeur du théâtre parce que le lieu s’y prête très bien, notamment avec sa terrasse pour le bal de la dette. Et il y a l’énergie qu’il faut. Dans l’idéal j’aimerais pouvoir faire un tour de France. Mais nous ne sommes que trois bénévoles et c’est compliqué pour l’organisation. Les prochaines éditions seront aussi en région, comme à Lyon ou à Lille par exemple.

La « Fête de la dette », le 2 juin 2017 au théâtre Toursky, 16 passage Léo Ferré, 13003 Marseille. Tarif (bal inclus) : 22 euros.

Mots-clés :