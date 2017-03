Marseille

EDUCATION Mardi, une épreuve d'anglais au bac a été annulée au lycée Daumier de Marseille. Un professeur a indiqué le sujet à ses élèves...

Près de 700.000 candidats au baccalauréat, de 14 à 82 ans, se retrouveront au sein de 4.600 centres d'examen pour noircir quelque quatre millions de copies - FRED DUFOUR AFP

Adrien Max Twitter

Timéo*, est en terminale scientifique au lycée Daumier. Sûr de son fait, il a appris par cœur la vidéo support pour l’épreuve de compréhension orale du bac d’anglais. « Un professeur a envoyé à ses élèves des indices sur le thème du sujet. Il n’y avait qu’une vidéo sur YouTube, c’était facile de la trouver » explique le lycéen.

La capture d'écran sur Pronote du message reçu par certains élèves de terminale S. - Capture d'écran

L’épreuve, qui réunit les séries S, ES et STMG, se déroule normalement mardi matin. Mais en début d’après-midi, les lycéens sont prévenus de son annulation. « Des élèves sont venus se plaindre de fuite du sujet à la fin de l’épreuve. Pour une question d’égalité on n’avait pas le choix », se justifie Jean-Marc Philippe, le proviseur de l’établissement.

Rétablir la vérité

Une soixantaine de lycéens a pu obtenir de précieux indices sur le sujet. « L’info a rapidement circulé entre les élèves de la filière scientifique. Mais tout le monde n’était pas au courant », raconte Timéo.

S’il veut témoigner, c’est pour rétablir la vérité. « Beaucoup de journaux ont sorti cette information. Mais la façon dont elle a été traitée laissait penser que la fraude venait des élèves, alors que ça vient d’un prof », clame-t-il.

Du côté du corps enseignant, la colère et la déception priment. « C’est désolant car c’est un gros travail collectif. On essaye de rendre les choses équitables, et à la fin on apprend ça », regrette Colette Combet, professeure d’anglais dans le lycée. « L’épreuve avait été très bien préparée et il n’y avait aucun absent », renchérit le proviseur.

Un mois supplémentaire pour réviser

Mais Jean-Marc Philippe veut avant tout relativiser et positiver. « Il s’agit d’épreuve de contrôle continu, interne à l’établissement et qui ne concernent que nos élèves ». Cela n’impacte en rien les épreuves académiques de la fin d’année.

L’épreuve de compréhension orale d’anglais est reportée au 27 avril prochain. Les professeurs ont déjà commencé à la préparer et « les élèves auront un mois supplémentaire pour améliorer leur anglais », préfère rire le chef d’établissement.

* Prénom d’emprunt

